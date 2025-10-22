快訊

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

台中疑現非洲豬瘟…黃昏市場現排隊搶買潮 攤商剁肉手沒停過

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中黎明黃昏市場的豬肉攤，出現排隊搶購人龍，攤商剁肉、切肉的手沒停過。記者趙容萱／攝影
台中黎明黃昏市場的豬肉攤，出現排隊搶購人龍，攤商剁肉、切肉的手沒停過。記者趙容萱／攝影

台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部宣布，今起豬隻禁宰禁運五天，並全面禁止廚餘養豬。禁令一出，肉品市場休市5天，很多看到新聞的菜籃族直奔台中南屯的黎明黃昏市場選購豬肉，各豬肉攤商都排隊人龍，攤商表示，「今天一出攤就湧現人潮，剁肉的手沒停過」，估計只夠供應到明天。

農業部表示，台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，並全面禁止使用廚餘養豬，全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。

農業部在今天上午11時公布禁宰、禁運令、中午12時生效，今日的肉品市場拍賣已在上午10時結束，接下來將依禁令休市五天。

一名菜籃族表示，她是看到新聞，肉品市場會因此休市五天，想到近期可能沒有生鮮豬肉可買，所以就衝到黃昏市場來採買，她比較早到，現場豬肉攤品項還有，她就多買二條排骨，後面就開始很多人在排隊。

另一名菜藍族說，她是到了市場，看到豬肉攤都有人在排隊，也跟著採買豬肉，問了老闆，因為接下來休市五天，所以也多買了一些。

台中黎明黃昏市場的豬肉攤，出現排隊搶購人龍，攤商剁肉、切肉的手沒停過。記者趙容萱／攝影
台中黎明黃昏市場的豬肉攤，出現排隊搶購人龍，攤商剁肉、切肉的手沒停過。記者趙容萱／攝影
台中梧棲1家養豬場爆發斃死豬疑非洲豬瘟，300頭豬隻全面淨空，現場緊急進行消毒作業。記者黃仲裕／攝影
台中梧棲1家養豬場爆發斃死豬疑非洲豬瘟，300頭豬隻全面淨空，現場緊急進行消毒作業。記者黃仲裕／攝影
台中黎明黃昏市場的豬肉攤，出現排隊搶購人龍，攤商剁肉、切肉的手沒停過。記者趙容萱／攝影
台中黎明黃昏市場的豬肉攤，出現排隊搶購人龍，攤商剁肉、切肉的手沒停過。記者趙容萱／攝影

非洲豬瘟 肉品市場 黃昏市場

延伸閱讀

影／台中出現首例疑似非洲豬瘟…嘉市肉品市場拍賣價跌2成 肉商剉咧等

台灣驚爆疑似首例非洲豬瘟 嘉義縣234戶養豬場忙消毒

非洲豬瘟「非疫國」恐破功 民進黨團：中央地方落實分工全力防堵

影／台灣疑現首例非洲豬瘟 肉品業者嚴陣以待

相關新聞

梧棲養豬場爆疑非洲豬瘟病例 曾違法排廢水被罰71萬…鄰居敢怒不敢言

台中市梧棲區一間養豬場爆發首起疑似非洲豬瘟個案，農業部宣布今起禁宰禁運豬隻5天，防止疫情擴散，該間養豬場過去即有違反水汙...

凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部...

台中疑似非洲豬瘟病例 新北成立應變中心、稽查107場養豬場

台中疑似出現非洲豬瘟疫情，新北市政府即刻開緊急應變會議，成立跨局處聯合稽查小組，新北市副市長朱惕之表示，即刻啟動肉市加工...

非洲豬瘟全台緊繃！餐飲集團急發聲明：乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

台中疑似出現非洲豬瘟，農業部自10月22日起全國豬隻禁運禁宰5天，產品與豬肉息息相關的餐飲業者，也紛紛公佈目前營運現況。...

高雄4業者允許使用廚餘養豬 陳其邁加強防疫：已全面禁止

台中市梧棲區一處養豬場檢測出疑似非洲豬瘟病例，逾百頭豬隻死亡，農業部啟動全國防疫應變現已全面禁止廚餘餵豬機制，高雄市目前...

台中1養豬場疑非洲豬瘟撲殺掩埋 另7場移動管制

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟，市府農業局今天表示，已緊急撲殺案例場全場飼養豬隻，以化製車載往在地的合法掩埋場處理；透過運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。