台中疑現非洲豬瘟…黃昏市場現排隊搶買潮 攤商剁肉手沒停過
台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部宣布，今起豬隻禁宰禁運五天，並全面禁止廚餘養豬。禁令一出，肉品市場休市5天，很多看到新聞的菜籃族直奔台中南屯的黎明黃昏市場選購豬肉，各豬肉攤商都排隊人龍，攤商表示，「今天一出攤就湧現人潮，剁肉的手沒停過」，估計只夠供應到明天。
農業部表示，台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，並全面禁止使用廚餘養豬，全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。
農業部在今天上午11時公布禁宰、禁運令、中午12時生效，今日的肉品市場拍賣已在上午10時結束，接下來將依禁令休市五天。
一名菜籃族表示，她是看到新聞，肉品市場會因此休市五天，想到近期可能沒有生鮮豬肉可買，所以就衝到黃昏市場來採買，她比較早到，現場豬肉攤品項還有，她就多買二條排骨，後面就開始很多人在排隊。
另一名菜藍族說，她是到了市場，看到豬肉攤都有人在排隊，也跟著採買豬肉，問了老闆，因為接下來休市五天，所以也多買了一些。
