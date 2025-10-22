影／台中出現首例疑似非洲豬瘟…嘉市肉品市場拍賣價跌2成 肉商剉咧等
台中市傳出疑似全國首例非洲豬瘟案例，震撼全台養豬業。農業部宣布明天起，全國各地肉品市場暫停屠宰與拍賣5天，以阻斷疫情可能的傳播鏈。嘉市肉品市場上午接獲通知，因已有1064頭豬隻進場，下午仍照常拍賣屠宰，拍賣價每公斤78.91元，雖未出現信心崩盤，但對比近日百元的行情，下跌約2成。
拍賣場內氣氛凝重，許多承銷商心情沉重、憂心忡忡，擔心目前雖屬短期波動，但若5天休市後政府未能提出有效防疫措施，消費信心恐潰散、肉價雪崩。承銷商指出，休市民生衝擊擴大，小吃攤、自助餐及滷肉飯業者首當其衝。市場尚有1、2天溫體豬肉存量，但再過幾天恐「無肉可賣」，損失難以估計。
有業者抱怨，農業部不該在拍賣前公布疫情消息， 導致市場混亂；也有人認為全面休市是必要之舉，「寧可多防，不可心存僥倖」。更有承銷商苦笑說：「乾脆總統帶頭吃素，全民都別吃肉了！」不少人也決定趁這5天乾脆休假。
面對疫情警戒升高，嘉義縣市政府已同步啟動應變機制，指示各畜牧場強化自衛防疫、加強消毒與人員出入控管，嚴防疫情南下擴散。這場突如其來的防疫風暴，不僅考驗中央應變決心，也讓全台養豬戶與肉品業者繃緊神經。接下來5天，將是台灣肉品供應與防疫成敗的關鍵期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言