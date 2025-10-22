影／台中出現首例疑似非洲豬瘟…嘉市肉品市場拍賣價跌2成 肉商剉咧等

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台中市傳出疑似全國首例非洲豬瘟案例，農業部上午宣布全國豬隻即刻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，明天起，全國各地肉品市場暫停屠宰與拍賣5天，嘉市肉品市場接獲通知，因已有1064頭豬隻進場，下午仍照常拍賣屠宰，拍賣價每公斤78.91元，雖未出現信心崩盤，但對比近日百元的行情，下跌約2成。記者魯永明／攝影
台中市傳出疑似全國首例非洲豬瘟案例，震撼全台養豬業。農業部宣布明天起，全國各地肉品市場暫停屠宰與拍賣5天，以阻斷疫情可能的傳播鏈。嘉市肉品市場上午接獲通知，因已有1064頭豬隻進場，下午仍照常拍賣屠宰，拍賣價每公斤78.91元，雖未出現信心崩盤，但對比近日百元的行情，下跌約2成。

拍賣場內氣氛凝重，許多承銷商心情沉重、憂心忡忡，擔心目前雖屬短期波動，但若5天休市後政府未能提出有效防疫措施，消費信心恐潰散、肉價雪崩。承銷商指出，休市民生衝擊擴大，小吃攤、自助餐及滷肉飯業者首當其衝。市場尚有1、2天溫體豬肉存量，但再過幾天恐「無肉可賣」，損失難以估計。

有業者抱怨，農業部不該在拍賣前公布疫情消息， 導致市場混亂；也有人認為全面休市是必要之舉，「寧可多防，不可心存僥倖」。更有承銷商苦笑說：「乾脆總統帶頭吃素，全民都別吃肉了！」不少人也決定趁這5天乾脆休假。

面對疫情警戒升高，嘉義縣市政府已同步啟動應變機制，指示各畜牧場強化自衛防疫、加強消毒與人員出入控管，嚴防疫情南下擴散。這場突如其來的防疫風暴，不僅考驗中央應變決心，也讓全台養豬戶與肉品業者繃緊神經。接下來5天，將是台灣肉品供應與防疫成敗的關鍵期。

