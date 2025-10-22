台灣驚爆疑似首例非洲豬瘟 嘉義縣234戶養豬場忙消毒
台中市出現首例疑似非洲豬瘟案例，中央決議全台豬隻暫停宰殺5日，並禁止豬隻運輸及廚餘餵養，後續依防疫調查結果調整。嘉義縣政府今天召開非洲豬瘟災害應變中心會議，要求養豬場加強門禁管制，以及運輸車輛及肉品市場清消，並協助養豬場消毒作業。
嘉義縣共有234戶養豬場，飼養約32.8萬頭豬隻，其中4場獲准可餵廚餘，目前只剩1場餵廚餘，另3場轉型餵飼料或植物下腳料。嘉義縣環保局表示，嘉縣有多元廚餘去化管道，除了焚化爐可處理，另也有新型態黑水虻廚餘全循環中心，近日停餵廚餘不會有去化問題。
縣府今天召開非洲豬瘟災害應變中心會議，與養豬戶充分溝通並達成共識，要求加強落實門禁管理及人車出入控管，全力強化生物安全防疫措施，若發現豬隻異常死亡，務必立即通報嘉義縣家畜疾病防治所24小時防疫專線，以便及時採取應變措施。
嘉義縣家畜疾病防治所表示，為強化源頭防疫杜絕疫情，今天協助密集飼養區加強消毒，嘉義縣近年編列逾2千萬元設立「動物防疫物資儲備中心」，陸續採購6輛消毒車輛及防疫物資，目前已啟動防疫應變機制，養豬戶如有額外防疫物資需求，可主動提出申請。
嘉義縣家畜疾病防治所指出，非洲豬瘟為台灣甲類動物傳染病，豬隻感染急性型致死率高達100%，雖不會傳染人類，但目前無疫苗預防，僅能撲殺、掩埋或化製處理病死豬防止病毒擴散，對養豬產業威脅極大，將持續追蹤防疫處置進度，並配合中央政策滾動檢討。
