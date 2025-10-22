非洲豬瘟「非疫國」恐破功 民進黨團：中央地方落實分工全力防堵

我國出現首例疑似非洲豬瘟案例，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，中央政府應該盡速完成疫調、全面防堵境外攜帶肉製品，地方政府則要輔導傳統市場攤商因應衝擊、確保安全冷凍肉品優先供應校園營養午餐，非洲豬瘟不會傳染人類，一般民眾毋需過度恐慌。

針對台中疑似爆發首例非洲豬瘟案例，民進黨立法院黨團下午舉行「全力防堵非洲豬瘟，中央地方落實分工」記者會。鍾佳濱說，過去面對非洲豬瘟來襲，台灣透過各界努力合作，繳出成績單從疫區除名，然而農業部的一場記者會，再度讓全體國人神經緊繃。

民進黨團書記長陳培瑜說明，行政院跨部會緊急召開會議，目前在台中成立前進應變所，農業部次長杜文珍親自指揮，行政院也立刻進行產銷調節、穩定市場價格，全國豬隻禁運禁宰5天，並且啟動全國養豬場防疫調查，全國肉品市場同步全面展開清消。

不過，陳培瑜指出，這次出現非洲豬瘟的案場在台中，早在10月10日就傳出豬隻死亡的消息，然而10月14日台中市政府訪視未採樣，直到10月20日累計死亡117頭豬隻才採樣送檢，隨後10月21日中央收到簡體並檢驗陽性，並且在10月22日成立前進應變所，「中央政府沒有任何拖延，第一時間做該做的事情，積極協助地方政府。」

陳培瑜說，儘管中央政府在台中成立前進應變所，也請台中市長盧秀燕不要忘記應負的責任，必須要有肩膀承擔、扛起該負的責任。

鍾佳濱表示，目前國人食用的豬肉來源，只有5%來自小型養豬場，該案場分別使用飼料與廚餘飼養，中央政府必須先完成疫調，才能得知破口與問題肇因，同時全面防堵境外攜帶肉製品，包括擴大郵包篩檢、強化邊境檢疫等，尤其違規攜帶肉品的最大來源國就是對岸。

鍾佳濱也說，地方政府必須輔導傳統市場攤商因應衝擊、協助營養午餐廚餘去化處理，並且確保安全冷凍肉品優先供應校園營養午餐。政府全力守護國產豬，非洲豬瘟不會傳給人類，一般民眾毋需過度恐慌。