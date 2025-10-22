影／台灣疑現首例非洲豬瘟 藍委籲中央與地方合作抗疫
台中爆發疑似非洲豬瘟案例，國民黨立委林沛祥、蘇清泉、張嘉郡、廖偉翔今天舉行記者會呼籲中央與地方一起合作抗疫，找出傳染源頭讓人民安心，從源頭把關來防堵疫情擴大。
蘇清泉表示，非洲豬瘟還好對人沒有感染性，但在豬隻間是傳染性很強的疾病，可以在強酸、強鹼、低溫環境下存活，唯一的方法就是高溫煮沸，高溫高壓滅菌，所以民眾需要把豬肉煮沸，今天發生非洲豬瘟，希望農業部、環境部都能擔起責任，和地方一起合作抗疫，找出傳染源頭，雖然爆發疫情的台中豬農規模不大，初步懷疑是廚餘餵豬引發疫情，仍須努力防堵疫情擴大，不用廚餘餵豬、也嚴格把關邊境管理，軍中、監獄廚餘都應該燒掉，死豬要妥善處理避免病毒傳播，至於團膳業者，則應改用冷凍豬肉等方法因應。
