影／台灣疑現首例非洲豬瘟 肉品業者嚴陣以待

台中出現國內首例疑非洲豬瘟案例，農業部宣布5天禁宰禁運，國內相關肉品業者人心惶惶，屏東肉品市場中午進豬後就豬隻就不准再出場，場內管控嚴格不准非相關人員接近以免影響防疫，屏東萬巒豬腳街今上午業者獲悉後，因為近日光復節連假將屆，豬腳平日都有備貨，存貨量約5到14天應該都還可支應，但也有業者憂心影響買氣。

萬巒豬腳業者林家豬腳說，剛好過完閏月，7、8月潤月需求量較大；「閏月結束了，生意比較沒有那麼忙了！都有安全庫存」，萬巒豬腳業者說，加上本周是光復節3天連假，都有安全庫存備貨，冷凍倉儲應付這五天應該是可以的，廠商每周都會送貨，豬腳一隻約兩斤多，廠商送貨一箱約10到20隻，每天銷售約20幾箱，六日會賣到60幾箱，豬腳都是師傅每天現滷。萬巒豬腳業者說，曾經歷過口蹄疫時期，當時的時間很長，遊客好幾個月都不敢吃豬肉、吃豬腳，當時生意真的很慘淡。

高雄市與屏東縣都宣布啟動非洲豬瘟防疫措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理等，同時展開聯合稽查，全力防堵非洲豬瘟入侵。