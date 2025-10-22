非洲豬瘟引市場恐慌 雲林肉品市場拍賣價2度下滑

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，農業部祭出今天中午起禁運禁宰5天等措施；雲林縣肉品市場今天中午前有2080頭豬隻進場，因市場恐慌和不確定性，拍賣價格2度下滑。

雲林肉品市場昨天交易2056頭豬、平均價格每公斤新台幣91.77元。根據雲林縣肉品市場統計，截至今天中午12時止共有2080頭毛豬進場，目前仍在交易中。

雲林縣肉品市場總經理黃加安說，因台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，承銷肉商上午購買豬肉意願降低，拍賣價格瞬間下滑，因此11時先行暫停拍賣，並召開全國協調會議，同時與承銷、豬農展開三方媒合協調，與承銷商詢問願意購買毛豬頭數，更與豬農接洽確認同意後展開拍賣，希望穩定豬隻供應數量。

經過協調後，市場恢復拍賣，但在下午2時許價格再度下滑，黃加安緊急進駐，讓價格維持平穩。

黃加安指出，屠宰後要輸出豬肉前，會全力配合防檢署派駐的獸醫師人員檢驗，保障豬肉安全，此外市場已完成繫留欄、豬隻進出動線等所有廠區清消，確保環境無虞。

陞輝食品經理曾俊凱說，有些消費者習慣在傳統市場購買溫體豬肉，農業部宣布自今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，導致民生需求恐慌，他請消費者和店家放心，台灣有優良肉品供應商，目前冷凍豬肉存貨充足，市場供應無疑慮。

台中案場為21日檢驗出非洲豬瘟陽性反應，曾俊凱強調，全台58間合格屠宰場，豬隻屠宰前後皆有獸醫師檢驗，絕對不會有病死豬流入市面的疑慮，希望消費者不要對國產豬失去信心，可以採買有合格標章的冷凍肉品。

曾俊凱認為，學校單位此時改採買其他肉品取代國產豬的話，無疑對豬肉產業雪上加霜，建議現階段改採用冷凍豬肉支持產業。

陞輝每天跟雲林肉品市場購買350頭豬，但是早上接到客戶端來電更改或取消訂單，因此今天停止採購豬隻。