非洲豬瘟全台緊繃！餐飲集團急發聲明：乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

台中疑似出現非洲豬瘟，農業部自10月22日起全國豬隻禁運禁宰5天，產品與豬肉息息相關的餐飲業者，也紛紛公佈目前營運現況。「鼎泰豐」發布聲明，指出在政府暫停屠宰期間，將改用冷藏、冷凍豬肉，餐點供應不受影響。「乾杯」則是「暫停販售豬五花」。其他如王品、欣葉、三商等餐飲集團，也針對豬肉商品發布聲明。

「鼎泰豐」公告中聲明，豬肉皆來自檢疫合格且符合國家衛生標準的優良供應商，來源可完整溯源。在政府暫停屠宰期間，將改用冷藏、冷凍豬肉，餐點供應不受影響。「乾杯集團」則表示，旗下品牌所使用的豬肉，主要來源為西班牙伊比利豬與芬蘭豬等進口肉品。針對使用台灣豬肉的品項，老乾杯品牌的「起司燒」全面改用荷蘭及加拿大培根；乾杯品牌的「豬五花」品項則暫停販售，以待台灣豬肉品的採購來源追溯與釐清作業完成，並確認無虞後再行恢復供應。

「王品集團」表示，王品使用的肉品都符合政府規範，並密切關注政策趨勢，一旦有任何規範或指引，本公司與相關供應鏈會盡速配合，請消費者安心。「饗賓餐旅」表示，目前豬肉品質與供應良好正常，並未受到非洲豬瘟疫任何影響。為確保食材安全與品質，饗賓長期嚴選通過政府認證之優良供應商合作，所有肉品皆附有完整檢疫證明，符合國家食安標準，饗賓供應鏈每一環節皆可追溯且符合安全規範。

慕里諾集團旗下「勝勢豬排」則聲明，本店所使用之豬肉，均為台灣優質精品豬肉品牌「究好豬」，建立從農場到餐桌的「一條龍」透明供應鏈。所有豬排均需經過五至七天的專業熟成工序，目前供貨穩定，品質無虞。至於「勝政豬排」也表示，店所使用之豬肉，均為台灣優質精品豬肉品牌「雅勝肉品」與「香草豬」，確保來源安全無虞。