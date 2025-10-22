疑非洲豬瘟全國禁運宰5天 台中攤商：禁令延長恐停賣豬肉商品

台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，農業部緊急宣布自今日中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰五天。台中賣碗粿的店家說，豬肉的用途很廣，目前還有庫存，幾日禁運宰尚可供應，如果中央禁令再延長，恐怕只得暫時停賣有豬肉的商品。

台中市第五市場販售丸子的攤商表示，目前剛驗出疑似非洲豬瘟，但如果豬瘟再擴大，恐怕民眾人心惶惶，不敢吃豬肉，屆時可能就先不賣含有豬肉的貢丸，改大力推魚丸。

台中排隊美食「南屯豬腳麵線」，招牌是清燉豬腳。業者表示，豬肉休市五天，店內清燉豬腳等豬類理照常供應，不受影響，後續情況仍需觀察。

便當店業者說，豬肉成本勢必漲，因有與豬肉大盤商長期合作，貨源沒有問題，豬肉食品照常供應。