再傳非洲豬瘟 林沛祥：中央地方應聯防 避免囤貨哄抬物價

我國境內疑出現非洲豬瘟疫情，恐衝擊養豬業。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，黨團首席副書記長林沛祥表示，中央、地方必須立刻啟動最高級聯防機制，避免各自為政，資訊混亂，同時要提出穩定市場的配套措施，預防囤貨或哄抬物價。

農業部今表示，自10日至20日間，台中梧棲區一處養豬場共有117隻豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢出非洲豬瘟核酸陽性反應。

國民黨立委蘇清泉說，他今跟屏東養豬協會理事長聯繫，台灣用廚餘養豬有463場，養的豬有46萬到47萬頭，台灣養豬600多萬頭，占一成左右，希望養黑豬的改成用豆類餵養。團膳、餐廳、學校、監獄等的廚餘都要焚化。出事的是養300多頭豬的小場，他懷疑廚餘消毒有問題，或該場鄰近台中港，是否有船上廚餘丟進來，要從源頭查。病死豬送入化製場，毒粉不要再流入市面。否則恐讓十幾年來的努力崩潰。

國民黨立委張嘉郡表示，邊境管理一定要加強。雲林縣長張麗善2018年12月就職當天下午就宣布全面禁止廚餘養豬，雲林所有豬隻沒有吃廚餘，也有反映給中央，呼籲絕對要禁止廚餘養豬。

張嘉郡表示，她收到很多農民反映，今早出豬，有些在路上，有些已到拍賣場，豬都還是活的，基於防疫，豬隻不可能再載回，農民願意支持移動管制，但活豬卡在車上、拍賣場，農民跟業者都不知道該怎麼辦，農業部須馬上擬定配套措施。此外，撲殺補助須從優從寬，比照禽流感模式，擬定主動通報全場全額補助的獎勵機制，籲農業部儘快公布、建立標準。

國民黨立委廖偉翔說，全國須展現專業團結，豬農現須配合全國禁運，禁宰五天的最高標準限制，確保疫情不會進一步的擴散。中央、地方須同心協力共同承擔，將防疫視為一場必須贏的國家級戰爭。信任專業，拒絕政治口水，該修補的措施要馬上跟上。這場瘟疫不分黨派，防疫要有方向，邊境管制須趕緊補起來。

國民黨立委吳宗憲說，供需失衡時價格上漲，降價機率不高，希望行政院物價小組趕快了解，農業部要介入豬肉肉品供應的調配。中央盡速成立災害應變中心，由中央統一管理，不要讓地方各自為政。

黨團副書記長羅廷瑋說，中央帶頭，地方配合。此事關乎整體邊境防疫，防疫最重要的還是從中央邊境查驗、郵包快遞甚至是廚餘飼料、運輸車輛的監控嚴格把關，希望行政院好好重視事情，查驗是否百分百，這是善意提醒，全體共體時艱，時任行政院長蘇貞昌、陳建仁也要求嚴防。有粉專帶風向，指誰是戰犯、誰是破口，政府當下最需要的應該是立刻恢復警戒，強化系統整合與指揮流程、效率。

林沛祥說，黨團呼籲，中央、地方必須立刻啟動最高級的聯防機制，中央應統籌資訊發布，檢驗能量跟補償機制，避免地方各自為政，資訊混亂。

林沛祥提到，地方政府要加強養豬場的巡查、車輛動線管理以及廚餘回收跟飼料監控，務必要做到「早發現，早通報，早處置」。也呼籲行政院跟農業部，要及早進駐，提出穩定市場的配套措施，五天禁宰禁運期間，可能會導致短期供應吃緊，如果不及時調節，預防囤貨或哄抬物價，勢必影響到民眾的日常開銷，請中央政府提前與通路、業者溝通，確保民眾「買得到，買得起，買得安心」。

針對有網友認為是因立法院砍了防堵邊境的宣傳費用，導致邊境管理出現破口，林沛祥說，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，重點是怎樣解決問題，如何落實邊境管制，與其找戰犯，不如解決問題，同赴國難。