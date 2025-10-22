卓榮泰：最高標準因應非洲豬瘟 加強邊境查緝、增肉品檢驗頻率

台中豬場出現首例疑似非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰22日於非洲豬瘟中央災害應變中心表示，已經進行四裁示，並加強三大方面把關，政府把關下，市面上肉品絕對不會對人體不安，政府已展開最高警戒，以最高標準因應，全力降低疫情衝擊。

卓榮泰表示，已指示農業部檢討疫調、確認病因，全面追溯來源，同時對農業部有四點裁示，一是落實疫調工作，確認病因並全面檢討來源。二是穩定市場供應，以調節冷凍肉品釋出 ，並優先供應校園營養午餐。三是在台中設置前進應變所，由副首長主持，用最高標準應處。四是即時向國人說明最新情形，並提供正確資訊，讓國人安心，也應該盡國際義務，向國際做出必要通報。

卓榮泰指出，今年是台灣動物防疫史上非常重要的一年，今年5月，台灣才正式成為三大豬病的非疫國；農業部2020年推行3階段傳統豬瘟撲滅計劃，2018年以來，政府跟國人全力防堵非洲豬瘟入侵，經過公私部門、中央地方等跨領域共同努力合作，才得到的成果。

卓榮泰表示，也同時還要加強3點，首先政府會把關，市面上肉品絕對不會對人體不安，二、已要求農業部提出有效的阻絕擴散因應措施，且各項措施務必要執行到底，不得放鬆；政府會重新檢驗每個防疫重點環節，尤其要加強邊境與走私查緝，以及各項肉品的檢驗頻率。

卓榮泰說，農業部將提出有效阻絕疫情擴散的因應措施，他要求各項措施務必徹底執行、不得放鬆。每個防疫重點環節，都要全面加以重新檢驗，尤其加強邊境走私查緝，以及各項肉品檢驗頻率。

他說，就教育、環保、農業及海關等範圍，請在座各部會，就業管範圍提出應有作為，並以最高標準因應此案發生，採取最有效的損害控管，在最短時間、最小範圍內，此刻看到案例發生，政府必須展開最高警戒，進行有效防範措施，提出積極應變計畫，不至於讓過去多年來努力成果被抹煞。