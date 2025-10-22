快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

豬隻禁宰禁運營養午餐開天窗？新北教育局：必要時調整菜單食材

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜日前到板橋國小視察營養午餐，為學子打菜。本報資料照片
新北市長侯友宜日前到板橋國小視察營養午餐，為學子打菜。本報資料照片

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，新北市議員山田摩衣今指出，中央公告禁宰、禁運豬隻五天期間，孩子的午餐安全不能出問題，教育局應立即盤點菜單與供應商來源，確保孩子吃得健康、乾淨。教育局長張明文回應，目前各校營養午餐菜單及食材來源均已公開上網，家長可隨時查詢；同時，教育局已啟動菜單調整與因應措施，確保供餐穩定不受影響。

教育局指出，因應非洲豬瘟疫情及防疫情勢變化，教育局已同步配合政策，請各級學校加強防疫宣導與餐飲衛生管理，並透過校園、社區及多語宣導，向家長及新住民宣導非洲豬瘟防疫觀念，共同落實全民防疫。

另配合農業部22日起全面禁止使用廚餘養豬政策，已通知各校及團膳業者全面禁止廚餘再利用，並強化廚餘分類、回收與暫置管理，確保防疫安全。

教育局說，新北市學校午餐持續穩定供應，教育局已要求各校及團膳業者在兼顧營養與安全原則下，必要時調整菜單食材，確保學生營養不打折、午餐品質不受影響。各校每日皆透過「校園食材登錄平台」完成食材資訊登錄，教育局也派員每日抽查登錄情形，確保食材來源透明、安全可追溯。

教育局與衛生局、農業局及環保局共同組成跨局聯合稽查小組，每月定期稽查團膳廠商與供應鏈，加強肉品抽驗與原產地標示查核，並搭配學校週週監廚，將午餐肉品使用列為稽查重點，嚴防問題肉品流入校園，確保師生飲食安全。

非洲豬瘟 教育局 食材 校園

延伸閱讀

台灣疑現首例非洲豬瘟 前農業部長陳吉仲籲產業團結防疫

台中疑爆非洲豬瘟 新北豬肉攤憂：不只休息5天

台中疑非洲豬瘟 嘉市加強豬場、肉品市場防疫管理

疑非洲豬瘟侵台 教育部：營養午餐穩定供應、廚餘妥善處理

相關新聞

非洲豬瘟全台緊繃！餐飲集團急發聲明：乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

台中疑似出現非洲豬瘟，農業部自10月22日起全國豬隻禁運禁宰5天，產品與豬肉息息相關的餐飲業者，也紛紛公佈目前營運現況。...

凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部...

梧棲養豬場爆疑非洲豬瘟病例 曾違法排廢水被罰71萬…鄰居敢怒不敢言

台中市梧棲區一間養豬場爆發首起疑似非洲豬瘟個案，農業部宣布今起禁宰禁運豬隻5天，防止疫情擴散，該間養豬場過去即有違反水汙...

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。