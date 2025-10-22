豬隻禁宰禁運營養午餐開天窗？新北教育局：必要時調整菜單食材

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，新北市議員山田摩衣今指出，中央公告禁宰、禁運豬隻五天期間，孩子的午餐安全不能出問題，教育局應立即盤點菜單與供應商來源，確保孩子吃得健康、乾淨。教育局長張明文回應，目前各校營養午餐菜單及食材來源均已公開上網，家長可隨時查詢；同時，教育局已啟動菜單調整與因應措施，確保供餐穩定不受影響。

教育局指出，因應非洲豬瘟疫情及防疫情勢變化，教育局已同步配合政策，請各級學校加強防疫宣導與餐飲衛生管理，並透過校園、社區及多語宣導，向家長及新住民宣導非洲豬瘟防疫觀念，共同落實全民防疫。

另配合農業部22日起全面禁止使用廚餘養豬政策，已通知各校及團膳業者全面禁止廚餘再利用，並強化廚餘分類、回收與暫置管理，確保防疫安全。

教育局說，新北市學校午餐持續穩定供應，教育局已要求各校及團膳業者在兼顧營養與安全原則下，必要時調整菜單食材，確保學生營養不打折、午餐品質不受影響。各校每日皆透過「校園食材登錄平台」完成食材資訊登錄，教育局也派員每日抽查登錄情形，確保食材來源透明、安全可追溯。

教育局與衛生局、農業局及環保局共同組成跨局聯合稽查小組，每月定期稽查團膳廠商與供應鏈，加強肉品抽驗與原產地標示查核，並搭配學校週週監廚，將午餐肉品使用列為稽查重點，嚴防問題肉品流入校園，確保師生飲食安全。