聽新聞
0:00 / 0:00
凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋
台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部撲殺，下午展開全部的豬隻吊掛作業，動保處長林儒良表示，由於數量太多難以火化，將會全部送往台中市一處合法的掩埋場進行掩埋。
據了解，梧棲這座養豬場登記資料為飼養300頭豬，但從今年10月10日開始發病後，場內共有117頭豬隻死亡，86歲的老農受訪指出，自已過去養了35年豬，從未遇到這種情形，目前已由兒子接手經營，但這次豬瘟的損失太大，表示以後不養了。
此外，由於廚餘需經高溫蒸煮處理，確保徹底殺菌後才能做為豬隻的飼料，尤其是非洲豬瘟；梧棲區長溫國宏證實，區公所清潔隊平日收回的廚餘，多年來都是固定賣給這家養豬場，但養豬場有沒有依照流程，先在場外集中蒸煮處理廚餘後，再由符合資格的乾淨運輸車輛送入養豬場，或是再向其他家收廚餘，便無法得知。
聽說養豬陳家的豬全部遭到撲殺後，鄰居指出，陳家在地養豬超過30年，平時與附近居民並不融洽，有時脾氣很大，大家都敢怒不敢言，過去甚至有暴力傾向，一位婦人說，家中小孩5、6歲時從陳家門前經過，覺得很臭就掩鼻而過時，竟遭屋主的毆打，多年來雖遭多次檢舉，但依然我行我素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言