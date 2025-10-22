快訊

凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
防疫人員今上午前往梧棲養豬場消毒後，將全部撲殺的195頭豬隻進行吊掛作業，全部集中送往掩埋場進行掩埋。記者黃仲裕／攝影
防疫人員今上午前往梧棲養豬場消毒後，將全部撲殺的195頭豬隻進行吊掛作業，全部集中送往掩埋場進行掩埋。記者黃仲裕／攝影

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部撲殺，下午展開全部的豬隻吊掛作業，動保處長林儒良表示，由於數量太多難以火化，將會全部送往台中市一處合法的掩埋場進行掩埋。

據了解，梧棲這座養豬場登記資料為飼養300頭豬，但從今年10月10日開始發病後，場內共有117頭豬隻死亡，86歲的老農受訪指出，自已過去養了35年豬，從未遇到這種情形，目前已由兒子接手經營，但這次豬瘟的損失太大，表示以後不養了。

此外，由於廚餘需經高溫蒸煮處理，確保徹底殺菌後才能做為豬隻的飼料，尤其是非洲豬瘟；梧棲區長溫國宏證實，區公所清潔隊平日收回的廚餘，多年來都是固定賣給這家養豬場，但養豬場有沒有依照流程，先在場外集中蒸煮處理廚餘後，再由符合資格的乾淨運輸車輛送入養豬場，或是再向其他家收廚餘，便無法得知。

聽說養豬陳家的豬全部遭到撲殺後，鄰居指出，陳家在地養豬超過30年，平時與附近居民並不融洽，有時脾氣很大，大家都敢怒不敢言，過去甚至有暴力傾向，一位婦人說，家中小孩5、6歲時從陳家門前經過，覺得很臭就掩鼻而過時，竟遭屋主的毆打，多年來雖遭多次檢舉，但依然我行我素。

