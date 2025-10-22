凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部撲殺，下午展開全部的豬隻吊掛作業，動保處長林儒良表示，由於數量太多難以火化，將會全部送往台中市一處合法的掩埋場進行掩埋。

據了解，梧棲這座養豬場登記資料為飼養300頭豬，但從今年10月10日開始發病後，場內共有117頭豬隻死亡，86歲的老農受訪指出，自已過去養了35年豬，從未遇到這種情形，目前已由兒子接手經營，但這次豬瘟的損失太大，表示以後不養了。

此外，由於廚餘需經高溫蒸煮處理，確保徹底殺菌後才能做為豬隻的飼料，尤其是非洲豬瘟；梧棲區長溫國宏證實，區公所清潔隊平日收回的廚餘，多年來都是固定賣給這家養豬場，但養豬場有沒有依照流程，先在場外集中蒸煮處理廚餘後，再由符合資格的乾淨運輸車輛送入養豬場，或是再向其他家收廚餘，便無法得知。