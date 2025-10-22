快訊

台中市爆非洲豬瘟疑雲 市府掛保證：豬肉煮熟對人體健康無影響

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展（左）指出，非洲豬瘟是豬對豬，不會傳染給人類，豬肉只要煮熟，基本上就可以安全食用。記者陳敬丰／攝影
台中市梧棲區某間牧場死豬被檢出非洲豬瘟陽性，引全國高度關注。台中市政府表示，目前還只是PCR檢測陽性，只是疑似非洲豬瘟；非洲豬瘟是豬對豬傳染，並不會傳染給人類，呼籲國人不必過於恐慌，但也要注意別買來路不明的豬肉

台中市副市長黃國榮今天率農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展開記者會，說明市府處理非洲豬瘟案經過。張敬昌表示，目前養豬場送驗的死豬檢體PCR呈陽性反應，但還須要經過基因定序、病毒分離2個步驟，才能確定是非洲豬瘟，上報國際動物健康組織。

張敬昌補充，基因定序和病毒分離須要較多時間，步驟較為冗長，以基因定序來說，目前由中央獸醫研究所處理，需要4到7天，甚至要數周以上，以中央發布為準。

曾梓展指出，非洲豬瘟是豬隻感染，不會傳染給人類，甚至人類食用遭非洲豬瘟感染的但有煮熟的豬肉，不會生病也不會中毒，人類吃豬肉感染主要是未煮熟的豬肉，感染到大腸桿菌或沙門氏菌等等。

曾梓展建議，購買有檢驗合格標準的豬肉，且烹煮時要加熱到攝氏70度以上，病毒在幾分鐘內就會完全死亡，可以避免被其他細菌或寄生蟲感染；她也表示，盡量不要餵食廚餘給豬吃，廚餘若沒有經過高溫消毒，可能會有殘留病毒，經由食物殘渣傳染。

黃國榮總結，台灣第一起疑似非洲豬瘟案例就出現在台中，市府非常遺憾，也高度重視，中央已經成立前進指揮所，市府農業局、動保處人員都會進駐，全力配合中央，除了防止擴散，很重要的一點是找到病毒來源，中央已採取禁運禁宰，市府也祭出許多預防性措施。

黃國榮強調，豬肉即使含有病毒，只要煮熟食用，對人體健康沒有影響。市府非常重視本案，也已採取必要措施讓傷害降到最低，呼籲所有國人與市民，不必恐慌，豬肉是重要的肉品與食品，市府會盡全力確保供貨與價格穩定，不要影響到正常生活。

台中市副市長黃國榮（中）表示，市府非常重視非洲豬瘟案，已採取必要措施，呼籲國人不必恐慌。記者陳敬丰／攝影
非洲豬瘟 豬肉 病毒

