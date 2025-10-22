台中疑現非洲豬瘟 北市：沒養豬戶尚無疫情疑慮

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，台北市動保處今天表示，北市已於2019年輔導私人養豬戶全數離牧，並定期派員查訪至今無復養，北市已沒有養豬戶，尚無非洲豬瘟疫情疑慮。

農業部今天召開臨時記者會宣布，接獲台中通報疑似非洲豬瘟案例，台中梧棲一處養豬場死亡豬隻，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，目前仍在進行病毒株分離，進行最後確認。

台北市動物保護處發布新聞資料表示，經農業部宣布後，立即加強監控台灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場及台北市立動物園豬隻健康狀況。

動保處表示，因台北市私人養豬戶全數離牧，經定期派員查訪至今無復養，全市已沒養豬戶，因此沒發生疫情疑慮。

動保處表示，會持續配合中央防堵非洲豬瘟疫病入侵，派員查察原私人養豬戶場址目前皆無復養，僅台大農場及市立動物園有豬隻，已嚴格管控生物安全措施，防堵發生疫情。

動保處表示，非洲豬瘟是高度接觸傳染性的惡性豬隻疾病，不會感染人類但無疫苗可打，病毒可經廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，具極強耐受力、傳播力極高。

動保處表示，國際非洲豬瘟疫情嚴峻，民眾至疫區國家旅遊或網購及從國外買伴手禮時，千萬別帶含肉製品，避免傳播病毒，被查獲違規帶豬肉產品入境，將被相關單位裁罰新台幣20萬元，最高罰100萬元。

動保處表示，民眾若發現疑非法養豬場，可通報1999市民專線，會立即啟動調查。相關防範資訊可至中央災害應變中心非洲豬瘟資訊專區網頁查詢。