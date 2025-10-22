快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

台灣疑現首例非洲豬瘟 前農業部長陳吉仲籲產業團結防疫

中央社／ 台北22日電
農業部前部長陳吉仲。本報資料照片
台中通報疑似非洲豬瘟案例，前農業部陳吉仲今天指出，中國爆發非洲豬瘟後，台灣在農民等努力下防疫7年已非常不易，呼籲豬農和產業團結一心，和政府一同防疫到位、解決問題。

農業部今天召開臨時記者會宣布，接獲台中通報疑似非洲豬瘟案例，台中梧棲一處養豬場死亡豬隻，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，目前仍在進行病毒株分離，進行最後確認。

台灣爆發首例疑似非洲豬瘟案例，在農業部長任內積極防堵非洲豬瘟疫情的陳吉仲今天在臉書貼文表示，自己父親是1997年口蹄疫受害者，所以2016年後全力將口蹄疫清除，讓台灣在2020年正式成為口蹄疫非疫區，接著將傳統豬瘟清除。

陳吉仲說，2018年8月中國爆發非洲豬瘟後，導致亞洲許多國家陸續爆發變疫區，台灣在政府及農民和消費者共同努力下，7年多來做了許多防疫的工作，相對其他國家這已非常不易。

陳吉仲指出，農業部召開記者會說明在台中市畜牧場有疑似非洲豬瘟案例，並同步宣布相關的因應措施，呼籲全民配合防疫措施，來降低對養豬產業及後續上下游產業的經濟影響。

陳吉仲說，希望全國消費者對台灣豬肉有信心，政府已採取相關措施，確保在市場上的豬肉皆是安全，也呼籲所有豬農和養豬產業相關業者團結一心，如同之前口蹄疫和傳統豬瘟拔針，和政府一起將防疫的每個細節執行到位、很快解決此問題。

