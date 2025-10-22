聽新聞
梧棲養豬場爆疑非洲豬瘟病例 曾違法排廢水被罰71萬…鄰居敢怒不敢言
台中市梧棲區一間養豬場爆發首起疑似非洲豬瘟個案，農業部宣布今起禁宰禁運豬隻5天，防止疫情擴散，該間養豬場過去即有違反水汙染防治法，違規排放廢水，分別被開罰43萬2000元、28萬元的紀錄，鄰居遇到媒體時也抱怨，該養豬場很臭，但業者父子態度不好，常兇鄰居，怕引來不必要的糾紛，都敢怒不敢言。
此次爆發疑似非洲豬瘟案例的養豬場，曾在2017年、2019年間，因違規將廢水繞流排放至廠房後方溝渠、在未經許可的非法排放口，排放一般黑色廢水，經環保局檢測後發現超標，依違反水汙染防治法告發，分別開罰43萬2000元、28萬元，業者都火速繳清。
該養豬場爆發疑似非洲豬瘟案例後，鄰居看到大批媒體到場，議論紛紛，有鄰居說，該養豬場經常傳出惡臭，曾有鄰居小孩行經該處時，以捏著鼻子，示意「很臭」，被業者父子看到後，曾大聲怒罵，還有想要動手動腳的感覺。
鄰居也說，業者與街坊相處不算融洽，若有糾紛，業者會強勢登門踏戶找鄰居吵架，大家都怕惹上麻煩，敢怒不敢言。
FB留言