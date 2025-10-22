快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

梧棲養豬場爆疑非洲豬瘟病例 曾違法排廢水被罰71萬…鄰居敢怒不敢言

聯合報／ 記者黃仲裕陳宏睿／台中即時報導
台中市梧棲區一間養豬場傳出有疑似非洲豬瘟病例，台中市養豬協會派車到場清運豬隻。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區一間養豬場傳出有疑似非洲豬瘟病例，台中市養豬協會派車到場清運豬隻。記者黃仲裕／攝影

台中市梧棲區一間養豬場爆發首起疑似非洲豬瘟個案，農業部宣布今起禁宰禁運豬隻5天，防止疫情擴散，該間養豬場過去即有違反水汙染防治法，違規排放廢水，分別被開罰43萬2000元、28萬元的紀錄，鄰居遇到媒體時也抱怨，該養豬場很臭，但業者父子態度不好，常兇鄰居，怕引來不必要的糾紛，都敢怒不敢言。

此次爆發疑似非洲豬瘟案例的養豬場，曾在2017年、2019年間，因違規將廢水繞流排放至廠房後方溝渠、在未經許可的非法排放口，排放一般黑色廢水，經環保局檢測後發現超標，依違反水汙染防治法告發，分別開罰43萬2000元、28萬元，業者都火速繳清。

該養豬場爆發疑似非洲豬瘟案例後，鄰居看到大批媒體到場，議論紛紛，有鄰居說，該養豬場經常傳出惡臭，曾有鄰居小孩行經該處時，以捏著鼻子，示意「很臭」，被業者父子看到後，曾大聲怒罵，還有想要動手動腳的感覺。

鄰居也說，業者與街坊相處不算融洽，若有糾紛，業者會強勢登門踏戶找鄰居吵架，大家都怕惹上麻煩，敢怒不敢言。

台中市梧棲區一間養豬場傳出有疑似非洲豬瘟病例，台中市養豬協會派車到場清運豬隻。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區一間養豬場傳出有疑似非洲豬瘟病例，台中市養豬協會派車到場清運豬隻。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟 養豬場 環保局

延伸閱讀

台中疑似非洲豬瘟病例 新北成立應變中心、稽查107場養豬場

影／民眾喊「守住台南小吃」 市府啟動高規格防疫防堵非洲豬瘟

台中疑非洲豬瘟 嘉市加強豬場、肉品市場防疫管理

屏東10措施防非洲豬瘟 禁外縣市斃死豬進化製廠等

相關新聞

非洲豬瘟全台緊繃！餐飲集團急發聲明：乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

台中疑似出現非洲豬瘟，農業部自10月22日起全國豬隻禁運禁宰5天，產品與豬肉息息相關的餐飲業者，也紛紛公佈目前營運現況。...

凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部...

梧棲養豬場爆疑非洲豬瘟病例 曾違法排廢水被罰71萬…鄰居敢怒不敢言

台中市梧棲區一間養豬場爆發首起疑似非洲豬瘟個案，農業部宣布今起禁宰禁運豬隻5天，防止疫情擴散，該間養豬場過去即有違反水汙...

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。