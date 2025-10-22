快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

最高標準因應！卓榮泰謹慎應對疑非洲豬瘟案 強化食安把關、邊境查驗

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
因應台灣疑似出現非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰今天下午2時30分緊急在行政院舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。記者黃婉婷／攝影
因應台灣疑似出現非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰今天下午2時30分緊急在行政院舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。記者黃婉婷／攝影

台中豬場出現首例疑似非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰今天於非洲豬瘟中央災害應變中心表示，政府已展開最高警戒，以最高標準因應，全力降低疫情衝擊；除了做好食品安全把關，也全面檢驗各項防疫重點環節，加強強化邊境走私查緝與肉品檢驗頻率。

農業部上午舉行緊急記者會指出，台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，目前已撲殺195頭豬隻，啟動回溯調查，且自中午12時起全國豬隻禁運禁宰，也禁止廚餘餵養豬隻，同時暫停豬肉出口。

卓榮泰今天下午舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議時說，他已指示農業部檢討疫調、確認病因，全面追溯來源，同時釋出冷凍肉品，穩定市場供應、平穩價格，優先給予學校營養午餐，並在台中設立前進指揮所，向國人說明最新狀況，也向國際採取必要通報，善盡出口國義務。

卓榮泰指出，今年是台灣動物防疫史上非常重要的一年，今年5月，台灣才正式成為三大豬病的非疫國；農業部2020年推行3階段傳統豬瘟撲滅計劃，2018年以來，政府跟國人全力防堵非洲豬瘟入侵，經過公私部門、中央地方等跨領域共同努力合作，才得到的成果。

卓說，面對新案例發生，政府已經也必須展開最高警戒，提出有效防範措施及應變計劃，才不至於抹煞過去多年來許多人的努力成果，他要求各部會以最高標準、嚴謹態度及最高效率，提出各項應處措施，全力降低疫情衝擊。

卓榮泰接著說明精進作為，他說，為避免國人不安，政府將做好食品安全把關，市面上的肉品絕對不會危害人體，政府食安的要求不會停止，也希望國人支持中央、地方政府通力合作的各項防疫作為。

卓榮泰指出，農業部將提出有效阻絕疫情擴散的因應措施，他要求各項措施務必徹底執行、不得放鬆。每個防疫重點環節，都要全面加以重新檢驗，尤其加強邊境走私查緝，以及各項肉品檢驗頻率。

他說，就教育、環保、農業及海關等範圍，請在座各部會，就業管範圍提出應有作為，並以最高標準因應此案發生，採取最有效的損害控管，在最短時間、最小範圍內，讓此案在掌握之中，進一步對國人安全提出更高保障。

非洲豬瘟 卓榮泰 農業部 疫情 走私

延伸閱讀

要掀底牌了！新光人壽下午4點半召開記者會 說明T17、T18合意解約進展

卓榮泰出席警專80周年校慶 強調「年金改革不能回頭」

第四組綠委財劃法修法版本 納入農業與高齡人口指標

獨／化解輝達台灣總部用地僵局 新壽今召開臨時董事會

相關新聞

非洲豬瘟全台緊繃！餐飲集團急發聲明：乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

台中疑似出現非洲豬瘟，農業部自10月22日起全國豬隻禁運禁宰5天，產品與豬肉息息相關的餐飲業者，也紛紛公佈目前營運現況。...

凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部...

梧棲養豬場爆疑非洲豬瘟病例 曾違法排廢水被罰71萬…鄰居敢怒不敢言

台中市梧棲區一間養豬場爆發首起疑似非洲豬瘟個案，農業部宣布今起禁宰禁運豬隻5天，防止疫情擴散，該間養豬場過去即有違反水汙...

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。