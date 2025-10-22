最高標準因應！卓榮泰謹慎應對疑非洲豬瘟案 強化食安把關、邊境查驗

台中豬場出現首例疑似非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰今天於非洲豬瘟中央災害應變中心表示，政府已展開最高警戒，以最高標準因應，全力降低疫情衝擊；除了做好食品安全把關，也全面檢驗各項防疫重點環節，加強強化邊境走私查緝與肉品檢驗頻率。

農業部上午舉行緊急記者會指出，台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，目前已撲殺195頭豬隻，啟動回溯調查，且自中午12時起全國豬隻禁運禁宰，也禁止廚餘餵養豬隻，同時暫停豬肉出口。

卓榮泰今天下午舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議時說，他已指示農業部檢討疫調、確認病因，全面追溯來源，同時釋出冷凍肉品，穩定市場供應、平穩價格，優先給予學校營養午餐，並在台中設立前進指揮所，向國人說明最新狀況，也向國際採取必要通報，善盡出口國義務。

卓榮泰指出，今年是台灣動物防疫史上非常重要的一年，今年5月，台灣才正式成為三大豬病的非疫國；農業部2020年推行3階段傳統豬瘟撲滅計劃，2018年以來，政府跟國人全力防堵非洲豬瘟入侵，經過公私部門、中央地方等跨領域共同努力合作，才得到的成果。

卓說，面對新案例發生，政府已經也必須展開最高警戒，提出有效防範措施及應變計劃，才不至於抹煞過去多年來許多人的努力成果，他要求各部會以最高標準、嚴謹態度及最高效率，提出各項應處措施，全力降低疫情衝擊。

卓榮泰接著說明精進作為，他說，為避免國人不安，政府將做好食品安全把關，市面上的肉品絕對不會危害人體，政府食安的要求不會停止，也希望國人支持中央、地方政府通力合作的各項防疫作為。

卓榮泰指出，農業部將提出有效阻絕疫情擴散的因應措施，他要求各項措施務必徹底執行、不得放鬆。每個防疫重點環節，都要全面加以重新檢驗，尤其加強邊境走私查緝，以及各項肉品檢驗頻率。

他說，就教育、環保、農業及海關等範圍，請在座各部會，就業管範圍提出應有作為，並以最高標準因應此案發生，採取最有效的損害控管，在最短時間、最小範圍內，讓此案在掌握之中，進一步對國人安全提出更高保障。