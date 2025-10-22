為何台中沒有禁止餵豬吃廚餘？中市府強調「符合中央法規」

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市農業局長張敬昌（中）強調，台中開放廚餘養豬符合中央法規，且目前疫調尚未完成，還不確定廚餘是否就是病毒來源。記者陳敬丰／攝影
台中市梧棲區某間牧場爆出非洲豬瘟，由於該牧場是以廚餘餵豬，被外界認為是可能的傳染源。台中市政府表示，依照中央頒布的「動物傳染病防治條例」與「飼料管理法」，200頭豬隻以上的養豬場原本就可以餵食廚餘，台中都是依照中央法令執行。

台中市副市長黃國榮今天下午率農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展開臨時記者會。陳宏益指出，台中市去年的熟廚餘有3.5萬噸，目前暫時會比照3、4年前因應非洲豬瘟，改採掩埋；另外台中有36家養豬業者、約4萬頭豬以廚餘餵食，市府會協助業者把廚餘送到掩埋場堆肥。

陳宏益表示，廚餘基本上是由區公所的清潔隊提供，再由養豬場高溫烹煮。市府規定廚餘要以攝氏90度烹煮1小時，事發牧場近10年均由梧棲區公所提供，市府今年5、7和10月有到現場稽並確認照片，皆為合格；該牧場2017年、2019年曾有兩次環境汙染問題，不過最近4次稽查都是合格。

媒體詢問，目前已經有一些縣市禁止廚餘餵豬，為何台中市沒有禁止？張敬昌回應，依照「動物傳染病防治條例」第28條與「飼料管理法」第20條，只有199頭（含）以下的養豬場，不得餵食廚餘，只要在門檻以上皆可餵食；事發養豬場約有300頭豬，符合標準。

至於廚餘是否就是非洲豬瘟病毒來源？張敬昌強調，非洲豬瘟染病因素很多，病毒在攝氏37度可以存活好幾周，在冷藏冷凍甚至能存活半年以上，病毒非常頑強，傳播媒介種類極多，目前疫調尚未出爐，最好不要隨意揣測病毒來源。

台中市環保局長陳宏益（中）表示，該牧場近10年的廚餘都是從梧棲區公所清潔隊送達，最近3次稽查，廚餘處理都符合流程。記者陳敬丰／攝影
非洲豬瘟 廚餘 台中市

