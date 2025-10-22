傳非洲豬瘟疫情 台糖：必要時配合調配供需穩定豬價

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣22日傳出非洲豬瘟案例，台糖公司立即啟動最高等級生物安全防疫措施，嚴密防堵疫情入侵各豬場。台糖表示，台糖有成功防制過非洲豬瘟，接下來也會循此經驗，全力守護豬場安全，並遵照農業部指示辦理，必要時也會配合政府調配供需肉品，協助國內豬價的穩定。

台糖指出，所謂生物安全防疫措施主要是全面落實人員與車輛進出的管控，嚴禁任何食物進入畜舍區，餐後廚餘統一收集處理，以防範野生動物啃咬，給豬場豬隻進食的水、飼料等也都會確保安全，此外各場區也會定時進行環境與設施消毒，用最高嚴密等級全面防堵。

台糖強調，非洲豬瘟雖非同小可，但台灣不是沒有成功防範過，只要政府、業者齊心防堵，有機會成功守住台灣養殖畜牧業的安全。此外台糖也注意到目前市面豬價處於相對高點，所以會積極配合政府政策及肉品的供應調度，協助穩定豬價。

