疑非洲豬瘟侵台 基隆市府通知學校午餐調整菜單以雞肉等替代

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府通知學校午餐調整菜單以雞肉等替代。圖／教育處提供
基隆市府通知學校午餐調整菜單以雞肉等替代。圖／教育處提供

非洲豬瘟疑似入侵台灣，基隆市政府今天通知學校午餐持續注意，於農業部管控期間視情形調整菜單，以雞肉、雞蛋、豆製品、奶製品等蛋白質含量高食材替代供應，維持學生用餐營養充足及均衡。

基隆市政府表示，國內豬隻疑似驗出非洲豬瘟案，農業部後續因應措施包含禁運禁宰5天及禁止使用廚餘養豬等作為，防堵擴散。

基隆市政府於113年起，以加碼20元政策於契約中要求一律使用CAS豬肉，學校廚房及團膳皆依契約供應CAS豬肉，均於食材溯源、來源及豬隻健康持續把關。

基隆市府今天已通知學校午餐持續注意，於農業部管控期間視情形調整菜單，以雞肉、雞蛋、豆製品、奶製品等蛋白質含量高食材替代供應，維持學生用餐營養充足及均衡。

市府說，教育部已責成各級學校全面加強防疫宣導及餐飲管理，選擇衛生、來源清楚的國產可溯源肉類或其他替代蛋白質食材，適時調整菜單。家長可以透過「校園食材登錄平台」，了解午餐吃什麼、食材從哪來。

基隆市府通知學校午餐調整菜單以雞肉等替代。圖／教育處提供
基隆市府通知學校午餐調整菜單以雞肉等替代。圖／教育處提供

台中疑似非洲豬瘟病例 新北成立應變中心、稽查107場養豬場

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

SBL／基隆黑鳶參戰！部長周儀翔消失一年復出

屏東10措施防非洲豬瘟 禁外縣市斃死豬進化製廠等

非洲豬瘟全台緊繃！餐飲集團急發聲明：乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

台中疑似出現非洲豬瘟，農業部自10月22日起全國豬隻禁運禁宰5天，產品與豬肉息息相關的餐飲業者，也紛紛公佈目前營運現況。...

凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部...

梧棲養豬場爆疑非洲豬瘟病例 曾違法排廢水被罰71萬…鄰居敢怒不敢言

台中市梧棲區一間養豬場爆發首起疑似非洲豬瘟個案，農業部宣布今起禁宰禁運豬隻5天，防止疫情擴散，該間養豬場過去即有違反水汙...

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

