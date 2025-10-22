聽新聞
疑非洲豬瘟侵台 基隆市府通知學校午餐調整菜單以雞肉等替代
非洲豬瘟疑似入侵台灣，基隆市政府今天通知學校午餐持續注意，於農業部管控期間視情形調整菜單，以雞肉、雞蛋、豆製品、奶製品等蛋白質含量高食材替代供應，維持學生用餐營養充足及均衡。
基隆市政府表示，國內豬隻疑似驗出非洲豬瘟案，農業部後續因應措施包含禁運禁宰5天及禁止使用廚餘養豬等作為，防堵擴散。
基隆市政府於113年起，以加碼20元政策於契約中要求一律使用CAS豬肉，學校廚房及團膳皆依契約供應CAS豬肉，均於食材溯源、來源及豬隻健康持續把關。
基隆市府今天已通知學校午餐持續注意，於農業部管控期間視情形調整菜單，以雞肉、雞蛋、豆製品、奶製品等蛋白質含量高食材替代供應，維持學生用餐營養充足及均衡。
市府說，教育部已責成各級學校全面加強防疫宣導及餐飲管理，選擇衛生、來源清楚的國產可溯源肉類或其他替代蛋白質食材，適時調整菜單。家長可以透過「校園食材登錄平台」，了解午餐吃什麼、食材從哪來。
