台中疑爆非洲豬瘟 新北豬肉攤憂：不只休息5天

農業部今天宣布，台中養豬場爆發非洲豬瘟案例。新北攤商擔憂「會不會不只休息5天？」客人想多買肉也生不出其他貨源；有消費者表示，相關防範宣導都在做，怎就突然爆發案例，也擔憂之後豬肉會漲價。

農業部今天表示，從中午12時起，全國豬隻禁運禁宰，以5天為單位，視後續狀況由專家會議評估是否延長。以新北永和永安市場為例，販售豬肉的攤商有10多家，每天販售近近20頭豬，5天就將近100頭豬隻，將有不少家庭及小吃店家受到影響。

有肉攤攤商坦言，「心裡多少會不平衡」，今天一看新聞很震驚，不論攤商、消費者大家都嚇一跳，也很恐慌，客人看到新聞後也都會多問幾句，所幸每天販售的豬隻，都有屠宰證明，張貼出來也讓客人能安心，但也擔憂未來5天無法交貨，客人想多買一點存肉也無法，今天的量賣完就沒了，也生不出其他貨源。攤商也指出「會不會不只休息5天？」希望此次事件能獲得有效控制。

李姓家庭主婦質疑，台灣口蹄疫拔針了，非洲豬瘟防範及宣導都有在做，怎麼突然就發生疑似案例？新聞一出她跟鄰居都很困惑，買肉時都要多問一下才安心，也煩惱之後豬肉會漲價。

永安市場表示，每天販售的豬肉都是來自新北樹林拍賣場，每天抽驗都合格，也確實接獲不少客人來詢問，買不到豬肉怎麼辦，現在只能請消費者暫時選購雞肉、牛肉或羊肉等，暫時替代，只能先忍耐一段時間。