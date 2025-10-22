快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

台糖強調曾成功防制過非洲豬瘟 強化生物安全防線嚴密防堵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣發生非洲豬瘟案例，台糖立即啟動最高等級生物安全防疫措施，嚴密防堵疫情。圖／台糖提供
台灣發生非洲豬瘟案例，台糖立即啟動最高等級生物安全防疫措施，嚴密防堵疫情。圖／台糖提供

台灣發生非洲豬瘟案例，台糖公司立即啟動最高等級生物安全防疫措施，嚴密防堵疫情入侵各豬場。台糖表示，台糖有成功防制過非洲豬瘟，接下來也會循此經驗，全力守護豬場安全，並遵照農業部指示辦理，必要時也會配合政府調配供需肉品，協助國內豬價的穩定。

台糖指出，所謂生物安全防疫措施主要是全面落實人員與車輛進出的管控，嚴禁任何食物進入畜舍區，餐後廚餘統一收集處理，以防範野生動物啃咬，給豬場豬隻進食的水、飼料等也都會確保安全，此外各場區也會定時進行環境與設施消毒，用最高嚴密等級全面防堵。

台糖強調，非洲豬瘟雖非同小可，但台灣不是沒有成功防範過，只要政府、業者齊心防堵，有機會成功守住台灣養殖畜牧業的安全。此外台糖也注意到目前市面豬價處於相對高點，所以會積極配合政府政策及肉品的供應調度，協助穩定豬價。

非洲豬瘟 台糖

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

影／民眾喊「守住台南小吃」 市府啟動高規格防疫防堵非洲豬瘟

台中疑非洲豬瘟 嘉市加強豬場、肉品市場防疫管理

恐威脅飲食文化…非洲豬瘟現跡台中 黃捷籲支持政府防疫措施

相關新聞

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

非洲豬瘟來襲...全台豬隻禁宰禁運5天 環南市場：太倉促還沒配套

農業部今針對台中市出現非洲豬瘟疑似病例說明，並宣布今起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。台北市環南市場坦言，雖然理解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。