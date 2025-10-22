非洲豬瘟來襲...全台豬隻禁宰禁運5天 環南市場：太倉促還沒配套

農業部今針對台中市出現非洲豬瘟疑似病例說明，並宣布今起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。台北市環南市場坦言，雖然理解為了食安等著想，但太倉促，尚未和傳統市場說明配套，豬肉攤商也嘆未來幾天衝擊非常大。

北市環南市場共計有196個獸肉攤、26個肉品加工區。會長林勝東表示，新聞出來之後，很多肉攤都來反應要怎麼生存，雖然知道為了食安著想，但中央確實過於匆促，傳統市場都沒有收到配套措施，未來幾天的衝擊會非常大，「明天都不知道怎麼運作。」

林勝東說，接下來五天的肉攤會先以冷凍豬肉販售，溫體現殺的就沒有辦法營業。至於今天消費者是否有明顯變少？他說，因為批發都是清晨，新聞差不多10點公布，所以今天還沒有影響到。

消費者張小姐說，平時不太會到菜市場買豬肉，通常都是到量販店購買，雖然非洲豬瘟不會傳人，但心裡難免會怕怕的，可能近期也會避免吃豬肉。

台北市動保處表示，北市私人養豬戶在民國108年已全數離牧，並定期派員查訪至今尚無復養情形，北市已無養豬戶，故尚無發生疫情的疑慮。