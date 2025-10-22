台中1養豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性 農業部：即起中市斃死豬禁跨區化製

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
杜文珍表示，即起台中市斃死豬禁止送到其他縣市化製場，會在當地焚化處理。記者許正宏／攝影
農業部今宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，為國內非洲豬瘟首例。農業部表示，稍早非洲豬瘟中央災害應變中心決議，即起台中市斃死豬禁止送到其他縣市化製場，會在當地焚化處理。

農業部今早記者會指出，梧棲1牧場登記300頭豬隻，為一貫場，使用廚餘養豬，10月10日起場內豬隻開始出現死亡，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎用藥治療，後因化製監控系統呈現死亡數量異常，至10月20日已累計死亡117頭豬隻，當天動保處人員前往採檢送農業部獸醫研究所檢驗，獸醫所10月21日上午11時44分收到檢體，當晚18時06分通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。為期7年的非洲豬瘟防堵出現破口。

農業部公告，自今日中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，並公告自今日起全面禁止使用廚餘養豬。

農業部常務次長杜文珍稍早於非洲豬瘟中央災害應變中心會後受訪指出，與會的各部會和產業團體都支持採行的防疫應變措施，包含不用廚餘養豬、禁運禁宰等，由於部分運載豬隻的車輛已在路上，這些已經出的豬還是可以進到屠宰場，但就不要再運回原本的養豬場，環境部也願意協調縣市環保單位來收取廚餘，農業部會透過專案來做經費的支應。

杜文珍特別指出，會中決議，即起台中市的斃死豬將不送到其他縣市化製場，只能在當地焚化爐來處理。而中華民國養豬協會理事長潘連周會中也提到，政府採行的應變措施都會積極配合，也，呼籲有疫情就要如實通報。

杜文珍表示，國內有使用廚餘的養豬場約400多場，占國內在養豬隻的9%，假設在這14天疫調中未有其他養豬場出現疫情，就能說過內這起疫情只在單一案場出現。

再被問起是否14天疫調後仍會延續禁止廚餘養豬的做法，杜文珍表示，廚餘確實是可能的感染源，這次疫調後也要想想怎麼做才是最好，保護養豬產業的安全才是第一要件，但並未明確承諾未來不再用廚餘養豬。

