防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，已緊急通知各校自即日起調整午餐菜單，至11月底前暫時停用溫體豬肉，

教育局表示，今天公告要求全市各級學校配合落實防疫因應措施。共同配合防範疫情擴散及維護午餐衛生安全，改採CAS合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質來源供應，營養組成及熱量務必符合教育部營養午餐基準，兼顧防疫與午餐品質。後續開放期程將視中央疫情發展與農業部公告滾動修正。

教育局說明，除把關食材來源，並落實廚餘減量及控管廚餘流向，全面配合中央政策外，所有學校廚餘將交由環保局清潔隊或其認可之合格廠商回收處理，不提供廚餘養豬；同時暫停午餐剩食提供學生帶回，以避免增加傳播風險。