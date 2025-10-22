防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬
農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，已緊急通知各校自即日起調整午餐菜單，至11月底前暫時停用溫體豬肉，
教育局表示，今天公告要求全市各級學校配合落實防疫因應措施。共同配合防範疫情擴散及維護午餐衛生安全，改採CAS合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質來源供應，營養組成及熱量務必符合教育部營養午餐基準，兼顧防疫與午餐品質。後續開放期程將視中央疫情發展與農業部公告滾動修正。
教育局說明，除把關食材來源，並落實廚餘減量及控管廚餘流向，全面配合中央政策外，所有學校廚餘將交由環保局清潔隊或其認可之合格廠商回收處理，不提供廚餘養豬；同時暫停午餐剩食提供學生帶回，以避免增加傳播風險。
教育局長鄭新輝強調，面對非洲豬瘟防疫關鍵時期，南市學校午餐一定全力配合防疫，以「預防優先、嚴密守護」為原則，持續與農業局、環保局及衛生局合作，強化學校午餐食材稽查、廚餘清運管理與防疫宣導，全面守護學童健康，也為全民食安把關。呼籲各校師生共同配合，確保校園成為堅固的防疫防線，也讓家長安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言