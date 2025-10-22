爆非洲豬瘟 台中梧棲牧場豬隻流向何方？中市府：加緊調查中

台中市梧棲區某牧場爆發非洲豬瘟，外界迫切想知道豬隻來源為何，以及是否已經流入市場。台中市政府表示，該場屬於一貫式養豬場，平常無須大量購入豬隻，9月30日後僅再購入1、2隻公豬；至於14日前後的交易流向，是疫調要加強的部分，已經成立應變小組徹查流向。

農業局長張敬昌表示，案發後市府已針對該牧場預防性撲殺，該牧場總共有300多頭豬隻，除了117投已經死亡，市府撲殺195頭豬隻。豬隻撲殺後有幾種處理方式，就地掩埋、焚化或疫地掩埋，台中市本來就有一處合格的疫病防治掩埋場，因此當下就以化製車運到該掩埋場掩埋。

媒體詢問，該養豬場的購買流程為何，除了9月30日在潭子購入的豬隻，是否有其他來源？張敬昌回應，該場屬於「一貫場」，就是從母豬生小豬開始養，養到肉豬成熟再宰殺販售，因此只有偶爾需要到外面購買少量豬隻，大部分豬隻完全是在牧場內成長的。

張敬昌補充，9月30日後該牧場還是有零星的購買紀錄，但只是為了補充公豬，數量也只有1、2隻，非常少。

媒體也問，14日前後該牧場的豬隻是否有交易紀錄？平常在哪個肉品市場交易？張敬昌說，這正是後續疫調要特別加強的部分，相關單位已經成立應變小組，不只是豬隻到哪個市場販售，包含承購人、屠宰場等一系列資料都要加緊調查。

至於這波非洲豬瘟案是否會對市場產生嚴重影響，張敬昌表示，今天中午12時開始全國禁運禁宰5天，不過國內豬肉冷凍庫存約可保存1個月，相信這部分不用擔心；至於台中市的豬肉供應，農業處運銷科會協調各市場調控，盡量讓肉品供應無虞。