影／民眾喊「守住台南小吃」 市府啟動高規格防疫防堵非洲豬瘟
農業部證實台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟陽性案例後，台南市立即啟動高規格防疫應變。市長黃偉哲召開緊急會議，宣布動用第二預備金1000萬元，全面部署防疫、宣導與產業應對措施，嚴防疫情南下。許多民眾到黃偉哲臉書留言，要市府全力守住，為養豬戶守住生機，守住台灣豬，也搶救滷肉飯等台南小吃美食。
因應本次在台中市梧棲發生的非洲豬瘟，黃偉哲說，台南市政府已在上午與農業部達成防疫初步共識，並與農業局長李芳林，召開記者會向市民說明防疫策略。規畫防疫宣導、產業及消費端的應對等。
台南現有527場養豬場、豬隻約58萬頭，為全國第四大養豬重鎮。黃偉哲強調，非洲豬瘟雖非人畜共通的傳染疾病，但卻對產業影響非常大。第一時間已責成農業局及動物防疫保護處，「做最壞的打算但做最嚴密、最好的防疫措施」，全力防堵非洲豬瘟蔓延。
黃偉哲強調，加熱並不會破壞非洲豬瘟病毒，因此呼籲養豬戶千萬不可使用廚餘餵豬以免疫情擴大。對於豬農的權益 ，市府將在最短時間內與養豬協會共同研商對策，也將立即與餐廳業者進一步協商超前部署。
黃偉哲強調，台南市在2019年曾舉辦全國第一場非洲豬瘟演習，從疫情調查到後續去化等情境，都已經有完整的演練。農業局等相關局處，根據目前啟動情境啟動相關因應作為，也呼籲民眾從國外返台，不要攜帶任何含有豬肉的製品，也切勿從國外訂購豬肉產品，共同守護本土豬肉產業。
農業局長李芳林表示，目前正密切監測疫情是否跨區傳播，未來幾天是防疫關鍵期，將依觀察結果決定是否擴大防疫範圍與釐清病毒來源。
市府環保局兩座高速廚餘發酵廠已投入運作，協助廚餘去化。副市長葉澤山召集跨局處應變小組，整合農業、警察、環保、衛生等單位，落實各項防範措施。
農業局依照中央策略提出五大防疫重點：
一、暫停豬隻運輸與屠宰五天，觀察是否出現跨區感染，期間禁止養豬戶進新豬並強化車輛與豬舍消毒。
二、動用第二預備金1千萬元，協助從育種、養殖、屠宰到餐飲全鏈防疫宣導，確保產業穩定。
三、全面禁用廚餘飼養，要求廚餘業者落實去化，由環保局統一發酵或焚化處理，防堵病毒殘留。
四、全市養豬場發放消毒水，要求自主清消；肉品市場同步大規模清潔消毒並追查肉源流向。
五、輔導豬舍升級為水簾式密閉設施，加強負壓防疫與出入控管，防止外部汙染。
李芳林強調，肉品市場拍賣後已展開清消，所有檢驗結果均正常，民眾可安心食用。農業局並呼籲返台旅客切勿攜帶或網購含豬肉製品，共同守護國內畜牧產業安全。
