恐威脅飲食文化…非洲豬瘟現跡台中 黃捷籲支持政府防疫措施

台中22日上午傳出驗出非洲豬瘟案例，消息一出，全台高度關注。立委黃捷表示，這不僅可能衝擊上千億豬農產業，更可能威脅台灣珍貴的飲食文化，此刻全國人民的心情都一樣沉重。

黃捷指出，台灣在防堵豬瘟的路上努力了20年，才在今年5月獲得世界動物衛生組織（WOAH）認證，成為亞洲唯一通過三大豬病非疫國的國家，這項成果得來不易。如今危機再現，最需要的是中央與地方攜手合作，全民團結一致，共同防堵疫情。

黃捷肯定農業部第一時間啟動應變機制，並表示高雄市政府也已同步行動，全面部署防疫措施。她提醒，非洲豬瘟雖不會傳染人類，民眾無須過度恐慌，但防疫仍須謹慎以對。

黃捷呼籲，請全民支持政府的各項防疫措施，協助宣導正確資訊，並共同防堵錯假訊息的散布。「唯有團結一心，才能守住防線，守護我們的滷肉飯！」