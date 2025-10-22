台中疑非洲豬瘟 嘉市加強豬場、肉品市場防疫管理

快訊

中央社／ 嘉義市22日電
台中梧棲區養豬場疑爆首例非洲豬瘟案例，嘉義市政府今天第一時間啟動防疫應變作為，全面加強轄內豬場與肉品市場防疫管理。本報資料照片
台中梧棲區養豬場疑爆首例非洲豬瘟案例，嘉義市政府今天第一時間啟動防疫應變作為，全面加強轄內豬場與肉品市場防疫管理，確保市民食用豬肉安全無虞。

嘉義市政府建設處今天發布新聞稿表示，立即採取多項防疫措施，包括主動通知各養豬場業者非洲豬瘟疫情訊息，提醒加強豬舍環境清潔與人員進出消毒；同時，督導肉品市場防疫作業，要求派駐人員落實場內設施與運輸車輛清潔、消毒，杜絕病毒進入管道。

建設處表示，目前嘉義市6場養豬場皆以飼料餵養，無廚餘餵食情形，養豬場規模多屬小型，合計飼養約有1500隻豬。

建設處說明，配合農業部政策，嘉義市肉品市場自今日中午起，實施豬隻「禁運、禁宰」措施5天，視疫情發展再行調整；全面訪視養豬場並發放消毒水，協助業者強化豬場內防疫工作。

市府表示，民眾選購肉品時，只要認明屠宰衛生檢查合格標誌或具CAS、產銷履歷認證標章，即代表肉品來自合法屠宰場，並經專業獸醫師檢查合格，品質安全。

