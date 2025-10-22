聽新聞
台中疑出現非洲豬瘟 賴總統：確保豬肉供應展開產銷調節
台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統22日於臉書提醒，為了防範疫情擴散，政府已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作為。他也提醒，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，請國人不需恐慌。
賴總統表示，防疫視同作戰，政府嚴陣以待、積極因應。他已請行政院以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，落實各項應變措施，並公開向國人報告。
賴總統指出，目前，中央政府在台中成立前進應變所，並請農業部次長杜文珍進駐。為了確保豬肉的穩定供應，也將展開產銷調節，確保市場供應及食品安全。
賴總統說，請全國地方政府、畜牧團體、養豬業者，務必提高警覺，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡，或疑似動物傳染病，請立即協助向所在地動物防疫機關通報，一起守護台灣豬！
