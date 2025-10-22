台中疑爆非洲豬瘟 萬巒豬腳業者：還有安全庫存可維持5到14天

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東萬巒豬腳街業者說，近日光復節連假將屆，豬腳平日都有備貨，存貨量約5到14天應該都還可支應，但也有業者憂心影響買氣。記者劉學聖／攝影
台中出現國內首例疑非洲豬瘟案例，屏東萬巒豬腳街今上午業者獲悉後，因為近日光復節連假將屆，豬腳平日都有備貨，存貨量約5到14天應該都還可支應，但也有業者憂心影響買氣。

台中出現疑非洲豬瘟案例，農業部宣布5天禁宰禁運，萬巒豬腳街業者說，存貨量還充足，存貨量約2周，若是延長不能屠宰時間，才會影響生計。

萬巒豬腳業者林家豬腳說，剛好過完閏月，7、8月潤月需求量較大；「閏月結束了，生意比較沒有那麼忙了！都有安全庫存」，萬巒豬腳業者說，加上本周是光復節3天連假，都有安全庫存備貨，冷凍倉儲應付這五天應該是可以的，廠商每周都會送貨，豬腳一隻約兩斤多，廠商送貨一箱約10到20隻，每天銷售約20幾箱，六日會賣到60幾箱，豬腳都是師傅每天現滷。

萬巒豬腳業者說，曾經歷過口蹄疫時期，當時的時間很長，遊客好幾個月都不敢吃豬肉、吃豬腳，當時生意真的很慘淡。

屏東縣養豬場1285場、豬隻100萬4592頭，年產值174億元。農業處統計，屏東縣登記飼養豬隻頭數量是全國第二多，其中98家業者使用廚餘養豬，廚餘養豬頭數比例約占全縣飼養豬隻17%。

縣長周春米指示，啟動10大措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理等，同時展開聯合稽查，全力防堵非洲豬瘟入侵。

