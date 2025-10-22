台中傳出非洲豬瘟 卓榮泰四點裁示：「最高標準應處」

針對台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性事件，行政院發言人李慧芝22日表示，農業部在21日晚上檢驗結果出爐後，即有向行政院院長、副院長、秘書長回報檢驗結果及初步評估。院長卓榮泰指示農業部長陳駿季立即召開應變會議，確認後續處置方式。

李慧芝指出，農業部應變會議召開完畢後，陳駿季立刻在昨天深夜，再次向行政院三長回報會議初步結論。

李慧芝轉述，卓榮泰當即進一步指示農業部於隔天一早召開專家會議，更嚴謹檢視相關佐證及應變措施，必須在今日上午將最新進度公開向國人報告說明，卓榮泰並有4點裁示：

1、落實疫調工作，全面檢討來源。

2、確認目前市面上肉品安全無虞。

3、穩定市場供應，以調節冷凍肉品釋出 ，並優先供應校園營養午餐。

4、在台中設置前進應變所，用最高標準應處。

李慧芝表示，整個過程中，行政院持續向賴總統回報，賴總統指示行政院相關部會，必須落實執行相關應變措施，也必須公開向國人報告。而卓榮泰將於今天下午2時30分召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。