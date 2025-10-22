台中傳出非洲豬瘟 卓榮泰四點裁示：「最高標準應處」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性事件，行政院發言人李慧芝22日表示，農業部在21日晚上檢驗結果出爐後，即有向行政院院長、副院長、秘書長回報檢驗結果及初步評估。院長卓榮泰指示農業部長陳駿季立即召開應變會議，確認後續處置方式。

李慧芝指出，農業部應變會議召開完畢後，陳駿季立刻在昨天深夜，再次向行政院三長回報會議初步結論。

李慧芝轉述，卓榮泰當即進一步指示農業部於隔天一早召開專家會議，更嚴謹檢視相關佐證及應變措施，必須在今日上午將最新進度公開向國人報告說明，卓榮泰並有4點裁示：

1、落實疫調工作，全面檢討來源。

2、確認目前市面上肉品安全無虞。

3、穩定市場供應，以調節冷凍肉品釋出 ，並優先供應校園營養午餐。

4、在台中設置前進應變所，用最高標準應處。

李慧芝表示，整個過程中，行政院持續向賴總統回報，賴總統指示行政院相關部會，必須落實執行相關應變措施，也必須公開向國人報告。而卓榮泰將於今天下午2時30分召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

