台中爆非洲豬瘟 新北66場用廚餘養豬「無異常通報」

台中爆發疑似豬瘟疫情，新北市議會今天質詢，也有不少議員關心新北養豬業者衝擊。農業局長諶錫輝指出，新北市養豬場有107場，其中有66場使用廚餘養豬，約有5萬2000多頭豬，目前新北都沒有異常通報，市府已展開66場廚餘場逐一檢視，肉品市場目前沒有案場豬隻進入，且進出車輛都要消毒。

新北市議員李宇翔指出，目前林口有28場、泰山有4場左右，養豬場占新北四分之一以上，目前中央已經禁止廚餘養豬，業者目前只能使用飼料飼養豬隻，豬隻每天都要吃，市府相關協助應該立刻補上。

新北市議員山田摩衣也說，中央調查台中事發豬場相關豬場約有33間，新北有無相關聯？諶錫輝回應，「沒有」。

山田摩衣也說，新北有兩處屠宰場都，目前有沒有相關處置？諶錫輝說，早上已舉行應變會議，也有要求肉品市場負責人到場，下午有農業局、動保處到現場，要求所有運輸車輛消毒，目前台中這個豬場都是黑豬為主，大部分都是在地拍賣。

諶錫輝也說，截至本月17號，新北市針對廚餘養豬場稽查3040場次；環保局長程大維也說，每周都有稽查小租，要求廚餘養豬業者要利用蒸煮設施90度蒸煮1小時以上。

山田摩衣也關心，新北每天產生63公噸的養豬廚餘該何去何從？程大維則說，中央對於養豬廚餘都有訂定SOP，都會透過焚化廠焚化。

民進黨團總召廖宜琨則說，面對台中豬隻疑似出現非洲豬瘟，新北市應該要更加警慎防範，配合中央農業部規範，落實盤點清查，疫情最害怕隱匿，新北市應規畫好若不幸發生豬瘟疫情時要如何降低豬農損失，讓養殖戶願意主動通報，而非知情不報讓疫情擴大。