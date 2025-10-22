快訊

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

台中疑非洲豬瘟「案發到送檢超過10天」！農業局曝關鍵原因

台中爆非洲豬瘟 新北66場用廚餘養豬「無異常通報」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
農業部今天公布台中養豬場出現疑似國內首例非洲豬瘟病毒案例，全國豬隻將禁運禁宰5天。本報資料照
農業部今天公布台中養豬場出現疑似國內首例非洲豬瘟病毒案例，全國豬隻將禁運禁宰5天。本報資料照

台中爆發疑似豬瘟疫情，新北市議會今天質詢，也有不少議員關心新北養豬業者衝擊。農業局長諶錫輝指出，新北市養豬場有107場，其中有66場使用廚餘養豬，約有5萬2000多頭豬，目前新北都沒有異常通報，市府已展開66場廚餘場逐一檢視，肉品市場目前沒有案場豬隻進入，且進出車輛都要消毒。

新北市議員李宇翔指出，目前林口有28場、泰山有4場左右，養豬場占新北四分之一以上，目前中央已經禁止廚餘養豬，業者目前只能使用飼料飼養豬隻，豬隻每天都要吃，市府相關協助應該立刻補上。

新北市議員山田摩衣也說，中央調查台中事發豬場相關豬場約有33間，新北有無相關聯？諶錫輝回應，「沒有」。

山田摩衣也說，新北有兩處屠宰場都，目前有沒有相關處置？諶錫輝說，早上已舉行應變會議，也有要求肉品市場負責人到場，下午有農業局、動保處到現場，要求所有運輸車輛消毒，目前台中這個豬場都是黑豬為主，大部分都是在地拍賣。

諶錫輝也說，截至本月17號，新北市針對廚餘養豬場稽查3040場次；環保局長程大維也說，每周都有稽查小租，要求廚餘養豬業者要利用蒸煮設施90度蒸煮1小時以上。

山田摩衣也關心，新北每天產生63公噸的養豬廚餘該何去何從？程大維則說，中央對於養豬廚餘都有訂定SOP，都會透過焚化廠焚化。

民進黨團總召廖宜琨則說，面對台中豬隻疑似出現非洲豬瘟，新北市應該要更加警慎防範，配合中央農業部規範，落實盤點清查，疫情最害怕隱匿，新北市應規畫好若不幸發生豬瘟疫情時要如何降低豬農損失，讓養殖戶願意主動通報，而非知情不報讓疫情擴大。

非洲豬瘟

延伸閱讀

台中疑非洲豬瘟案發到送檢超過10天 農業局：剛開始沒有非洲豬瘟徵狀

台中斃死豬疑非洲豬瘟 桃機豬瘟手檢站正常運作

台中爆疑似非洲豬瘟！吃到非洲豬瘟豬肉會怎樣？會傳染給人嗎？專家解答你最怕的問題

電動車充電設施卡關？新北明訂 管委會除特定條件不得拒絕申設

相關新聞

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。