台中斃死豬疑非洲豬瘟 小鮮肉直賣網執行長：豬不傳人可照吃

台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部宣布，今起豬隻禁宰禁運五天，並全面禁止廚餘養豬。禁令一出，養豬業者繃緊神經，擔憂衝擊產業。養豬業者鄭茂祥說，此事件曝露出「廚餘」是大問題，小養豬戶以廚餘餵豬恐出現破口，導致疫情防不勝防。

農業部表示，台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，並全面禁止使用廚餘養豬，全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。

擁有產銷履歷認證養豬場的小鮮肉直賣網執行長鄭茂祥說，「廚餘」餵豬已成為台灣養豬產業的潛在防疫破口。目前全台5000多家養豬畜牧場中，僅有五、六十家取得「產銷履歷」認證，他擔心少數小型養豬戶可能仍偷偷使用廚餘，導致疫情防不勝防。

鄭茂祥以自身經驗為例，他旗下位於台南、雲林各一座養豬場皆堅持採用飼料養豬，並取得產銷履歷驗證證書。位於北屯上景興市場的肉攤更設置溫控設備，主打「一條龍」自產自銷，將消費者食品安全放首位。

鄭茂祥認為，台灣的養豬產業很成熟，但這次事件曝露出「廚餘」是大問題，恐因此出現破口。」他強調，產銷履歷制度是確保豬肉食安的關鍵，政府應持續大力推動。

鄭茂祥說明，由於禁宰禁運令於今日上午11時公布、中午12時生效，今日肉品市場的拍賣已在上午10時結束，接下來將依禁令休市五天。他坦言，雖然理解政府的防疫決策，但突如其來的禁運禁宰，勢必對廣大養豬戶的營運與生計造成不小衝擊。

面對消費者可能產生的疑慮，鄭茂祥也特別澄清指出，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，沒有「豬傳人」風險。「就像到曾發生非洲豬瘟的國家如韓國、大陸（含港澳）等地，豬肉照常吃，很多消費者也就放心購買。」