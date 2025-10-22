台中疑非洲豬瘟案發到送檢超過10天 農業局：剛開始沒有非洲豬瘟徵狀

台中梧棲區某家牧場的豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，不過從豬隻死亡到送檢，相隔超過10天。台中市農業局說明，14日到現場訪視時，動保處人員與獸醫師都認為，死亡與生病豬隻沒有非洲豬瘟的典型徵狀，因此沒有送驗，20日發現死亡不尋常才送驗。

台中市政府今天下午1時20分臨時開緊急記者會，副市長黃國榮、農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展出席。由於該牧場10月10日起就出現豬隻死亡，動保處14日到場視察，卻沒有送驗，而是20日才送驗，遭外界質疑有所拖延。

張敬昌表示，傳染病防治程序除了人員到場監測，本案一發現的方式是所謂「系統警示」，豬隻死亡要送到化製廠，只要死亡數超過一定比例，系統就會發出警示。動保處補充，該牧場10日到14日前陸續有約50隻豬隻死亡，超過3%，系統寄出電子郵件，人員才到場訪查。

張敬昌說，動保處人員14日到現場時，該牧場特約的獸醫師已在醫治診療，給豬隻吃藥打針；動保處人員與獸醫師同時檢視整個牧場，並未發現非洲豬瘟的典型徵兆，及流鼻血、缺氧、耳部瘀青、血痢等狀況，初步判斷是胸膜肺炎，不是非洲豬瘟，因此沒有採樣。