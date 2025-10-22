快訊

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

台中疑非洲豬瘟「案發到送檢超過10天」！農業局曝關鍵原因

聽新聞
0:00 / 0:00

台中疑非洲豬瘟案發到送檢超過10天 農業局：剛開始沒有非洲豬瘟徵狀

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市農業局長張敬昌（中）表示，動保處人員14日到場訪視時，死亡豬隻並沒有非洲豬瘟徵象症狀，獸醫師判斷是胸膜肺炎，才沒有送驗。記者陳敬丰／攝影
台中市農業局長張敬昌（中）表示，動保處人員14日到場訪視時，死亡豬隻並沒有非洲豬瘟徵象症狀，獸醫師判斷是胸膜肺炎，才沒有送驗。記者陳敬丰／攝影

台中梧棲區某家牧場的豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，不過從豬隻死亡到送檢，相隔超過10天。台中市農業局說明，14日到現場訪視時，動保處人員與獸醫師都認為，死亡與生病豬隻沒有非洲豬瘟的典型徵狀，因此沒有送驗，20日發現死亡不尋常才送驗。

台中市政府今天下午1時20分臨時開緊急記者會，副市長黃國榮、農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展出席。由於該牧場10月10日起就出現豬隻死亡，動保處14日到場視察，卻沒有送驗，而是20日才送驗，遭外界質疑有所拖延。

張敬昌表示，傳染病防治程序除了人員到場監測，本案一發現的方式是所謂「系統警示」，豬隻死亡要送到化製廠，只要死亡數超過一定比例，系統就會發出警示。動保處補充，該牧場10日到14日前陸續有約50隻豬隻死亡，超過3%，系統寄出電子郵件，人員才到場訪查。

張敬昌說，動保處人員14日到現場時，該牧場特約的獸醫師已在醫治診療，給豬隻吃藥打針；動保處人員與獸醫師同時檢視整個牧場，並未發現非洲豬瘟的典型徵兆，及流鼻血、缺氧、耳部瘀青、血痢等狀況，初步判斷是胸膜肺炎，不是非洲豬瘟，因此沒有採樣。

張敬昌指出，動保處20日再次接到特約獸醫師來電，該醫師表示豬隻死亡非常不尋常，動保處馬上再赴現場，也發現死亡豬隻身上出現部分非洲豬瘟的徵兆，但不是很明顯，比如非洲豬瘟死亡豬隻內臟破碎，但現場豬隻內臟仍有彈性，因此採樣死亡豬隻樣本送往台北，昨得知檢驗結果，立刻啟動必要措施。

台中市副市長黃國榮（左三）等人針對非洲豬瘟一事，開臨時記者會。記者陳敬丰／攝影
台中市副市長黃國榮（左三）等人針對非洲豬瘟一事，開臨時記者會。記者陳敬丰／攝影
台中梧棲區某牧場的豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，昨天整場撲殺後今天下午開始運出豬隻。記者黃仲裕/攝影
台中梧棲區某牧場的豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，昨天整場撲殺後今天下午開始運出豬隻。記者黃仲裕/攝影

非洲豬瘟

延伸閱讀

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

高市啟動5大防疫作為 全力防杜非洲豬瘟入侵高雄

台中疑傳非洲豬瘟 彰化豬農繃緊神經加強消毒

疑爆非洲豬瘟…梧棲養豬場酸腐味薰天令人作嘔 中市化漬車進出清消

相關新聞

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。