快訊

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

台中疑非洲豬瘟「案發到送檢超過10天」！農業局曝關鍵原因

疑非洲豬瘟侵台 教育部：營養午餐穩定供應、廚餘妥善處理

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部發布新聞稿指出，已責成各級學校全面加強防疫宣導及餐飲管理。本報資料照片
教育部發布新聞稿指出，已責成各級學校全面加強防疫宣導及餐飲管理。本報資料照片

非洲豬瘟疑似入侵台灣，因應疫情及防疫情勢變化，教育部說明，學校午餐將持續穩定供應，必要時進行菜單食材調整。教育部也會配合相關單位，共同協助學校及學校團扇供應業者妥善處理廚餘，完備廚餘去化應變措施。

農業部今天上午說明，台中梧棲一處畜牧場病死豬的檢體，檢驗後呈現非洲豬瘟病毒陽性，因此今天中午12點起全國豬隻禁運禁宰，以5天為單位。

針對學校營養午餐，教育部發布新聞稿指出，已責成各級學校全面加強防疫宣導及餐飲管理，選擇衛生、來源清楚的國產可溯源肉類或其他替代蛋白質食材，如雞肉、蛋、魚類及植物性蛋白食材等，適時調整菜單。家長可以透過「校園食材登錄平台」，了解孩子今天午餐吃什麼、食材從哪來，一起守護孩子健康成長。

為防疫需要，農業部自今日起全面禁止使用廚餘養豬策略，教育部已請學校合理備置備餐份數、適時調整菜單、融入環境教育課程、建立珍食分享機制及廚餘再利用實作等策略，形塑校園惜食減量、珍食共享及廚餘利用風氣。教育部並將配合農業部、環境部等相關單位，共同協助學校及學校團膳供應業者，妥善處理廚餘，完備廚餘去化應變措施。

國教署呼籲，因應非洲豬瘟疫情，學校及家長勿驚慌，據農業部表示，經過合格檢驗豬肉均可安心食用，學校午餐食材均經嚴格驗收程序把關，保障食材來源安全無虞，並兼顧食安與營養，持續穩定供應，安心上桌。

非洲豬瘟

延伸閱讀

高市啟動5大防疫作為 全力防杜非洲豬瘟入侵高雄

台中斃死豬疑非洲豬瘟 桃機豬瘟手檢站正常運作

台中爆疑似非洲豬瘟！吃到非洲豬瘟豬肉會怎樣？會傳染給人嗎？專家解答你最怕的問題

非洲豬瘟會傳給人類嗎？ 醫：非人畜共通 但一定要「做這件事」

相關新聞

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。