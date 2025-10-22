疑非洲豬瘟侵台 教育部：營養午餐穩定供應、廚餘妥善處理

非洲豬瘟疑似入侵台灣，因應疫情及防疫情勢變化，教育部說明，學校午餐將持續穩定供應，必要時進行菜單食材調整。教育部也會配合相關單位，共同協助學校及學校團扇供應業者妥善處理廚餘，完備廚餘去化應變措施。

農業部今天上午說明，台中梧棲一處畜牧場病死豬的檢體，檢驗後呈現非洲豬瘟病毒陽性，因此今天中午12點起全國豬隻禁運禁宰，以5天為單位。

針對學校營養午餐，教育部發布新聞稿指出，已責成各級學校全面加強防疫宣導及餐飲管理，選擇衛生、來源清楚的國產可溯源肉類或其他替代蛋白質食材，如雞肉、蛋、魚類及植物性蛋白食材等，適時調整菜單。家長可以透過「校園食材登錄平台」，了解孩子今天午餐吃什麼、食材從哪來，一起守護孩子健康成長。

為防疫需要，農業部自今日起全面禁止使用廚餘養豬策略，教育部已請學校合理備置備餐份數、適時調整菜單、融入環境教育課程、建立珍食分享機制及廚餘再利用實作等策略，形塑校園惜食減量、珍食共享及廚餘利用風氣。教育部並將配合農業部、環境部等相關單位，共同協助學校及學校團膳供應業者，妥善處理廚餘，完備廚餘去化應變措施。

國教署呼籲，因應非洲豬瘟疫情，學校及家長勿驚慌，據農業部表示，經過合格檢驗豬肉均可安心食用，學校午餐食材均經嚴格驗收程序把關，保障食材來源安全無虞，並兼顧食安與營養，持續穩定供應，安心上桌。