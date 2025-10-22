非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台中出現非洲豬瘟案例，賴清德總統今天表示，防疫視同作戰，政府嚴陣以待、積極因應。他已請行政院以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，落實各項應變措施。圖/取自賴清德臉書
台中出現非洲豬瘟案例，賴清德總統今天表示，防疫視同作戰，政府嚴陣以待、積極因應。他已請行政院以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，落實各項應變措施。圖/取自賴清德臉書

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作為」。他也要提醒，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，請國人不需恐慌。

賴總統說，防疫視同作戰，政府嚴陣以待、積極因應。他已請行政院以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，落實各項應變措施，並公開向國人報告。

賴總統表示，目前，政府在台中成立前進應變所，並請農業部次長杜文珍進駐。為了確保豬肉的穩定供應，也將展開產銷調節，確保市場供應及食品安全。

賴總統表示，最後，他也請全國地方政府、畜牧團體、養豬業者，務必提高警覺，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡，或疑似動物傳染病，請立即協助向所在地動物防疫機關通報，一起守護台灣豬。

