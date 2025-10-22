高市啟動5大防疫作為 全力防杜非洲豬瘟入侵高雄

台中養豬業傳出疑似非洲豬瘟病例，高雄長陳其邁對此下令成立應變中心，全市啟動防範，各局處以最高規格落實執行5大防疫作為，嚴防非洲豬瘟入侵高雄。

因應非洲豬瘟入侵，高雄市長陳其邁立即召開跨局處會議，下達各項防疫作為，要求各局處以最高規格落實與執行，陳其邁再三強調，防範非洲豬瘟是跨局處的全面應變，經發、衛生、社會、消保處等與一般民眾生活相關的局處，也全力宣導防疫，提高防堵力道，守護市民與養豬產業權益。

高市府表示，已要求農業局、動保處、環保局、衛生局、海洋局等局處速以電話、新聞等各管道通知養豬戶，加強畜牧場門禁管制人員進出，並請養豬戶加強場區及進出車輛消毒。另高市4處肉品市場，將派駐人員，督導運輸車輛落實消毒工作。

除此，要求全市飼料廠車輛進出畜牧場，務必自主消毒。另掌握廚餘場來源並加強稽查，避免由大陸私帶相關肉品來台，同時加強管控載運廚餘車輛、運豬車輛的管控及路線。市府表示，高市已開設非洲豬瘟疫情應變中心，要求各局處分工合作，全力防堵。