高市啟動5大防疫作為 全力防杜非洲豬瘟入侵高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
非洲豬瘟疑再起，高市長陳其邁下令成立應變中心，落實五大防疫作為，全力防杜。記者劉學聖／攝影
非洲豬瘟疑再起，高市長陳其邁下令成立應變中心，落實五大防疫作為，全力防杜。記者劉學聖／攝影

台中養豬業傳出疑似非洲豬瘟病例，高雄長陳其邁對此下令成立應變中心，全市啟動防範，各局處以最高規格落實執行5大防疫作為，嚴防非洲豬瘟入侵高雄。

因應非洲豬瘟入侵，高雄市長陳其邁立即召開跨局處會議，下達各項防疫作為，要求各局處以最高規格落實與執行，陳其邁再三強調，防範非洲豬瘟是跨局處的全面應變，經發、衛生、社會、消保處等與一般民眾生活相關的局處，也全力宣導防疫，提高防堵力道，守護市民與養豬產業權益。

高市府表示，已要求農業局、動保處、環保局、衛生局、海洋局等局處速以電話、新聞等各管道通知養豬戶，加強畜牧場門禁管制人員進出，並請養豬戶加強場區及進出車輛消毒。另高市4處肉品市場，將派駐人員，督導運輸車輛落實消毒工作。

除此，要求全市飼料廠車輛進出畜牧場，務必自主消毒。另掌握廚餘場來源並加強稽查，避免由大陸私帶相關肉品來台，同時加強管控載運廚餘車輛、運豬車輛的管控及路線。市府表示，高市已開設非洲豬瘟疫情應變中心，要求各局處分工合作，全力防堵。

非洲豬瘟

相關新聞

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

