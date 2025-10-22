快訊

台中疑傳非洲豬瘟 彰化豬農繃緊神經加強消毒

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
農業部今天公布台中養豬場出現疑似國內首例非洲豬瘟病毒案例，全國豬隻將禁運禁宰5天。資料照／記者林宛諭攝影
農業部今天公布台中養豬場出現疑似國內首例非洲豬瘟病毒案例，全國豬隻將禁運禁宰5天，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，豬農現在都在加強環境消毒，中秋節過後本來豬價就會下探，希望能防堵疫情，以免豬價再受衝擊。

彰化縣是全台養豬第三大縣，畜養約75萬4千頭豬，陳筆輝說，今天傳出台中有疑似非洲豬瘟案例，豬農都不敢掉以輕心，大家已加強環境消毒，做好防疫工作。

陳筆輝說，今年農曆7月豬價曾創新高彰化產地批發價衝上每公斤112元，但中秋節過後，豬價已回檔到95元上下，全國每日豬隻成交量約2萬頭，彰化目前大約每日 1700頭，若禁宰5天，等開禁後到時全省約多出10萬頭豬隻需消化，短期可能影響豬價，不過近期大家要一起守住防線才是最重要的。

陳筆輝說，養一隻豬的成本每公斤需在85元到90多元間，近年因豬隻下痢等病毒影響，育成率已不好，所以今年農曆7月豬價才會創新高，現在又傳出有非洲豬瘟，豬農們都已繃緊神經，希望疫情能獲得控制。

