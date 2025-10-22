台中疑爆發豬瘟 各大量販：豬肉品可溯源 籲消費者安心選購

農業部宣布台中出現疑非洲豬瘟病例，宣布自22日中午12點開始，全國豬隻禁運、禁宰五天，再視狀況調整是否延長。市場憂心，通路端豬肉供應是否受到衝擊，各大量販皆表示，消費者可安心，店內豬肉品均通過政府相關檢驗及動物防疫規範，並來自可溯源的契約牧場。

因應今起全台豬隻禁宰、禁運為期五天，全聯表示，生鮮豬肉供貨量充足。全聯豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰場，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

愛買也指出，量販全台各門市所販售之豬肉品，主要來源為台糖公司及屏東地區合法登錄養豬場，所有產品均通過政府相關檢驗及動物防疫規範。

後續將持續密切關注主管機關公告，並依政府政策滾動調整進貨與販售來源，確保民眾食用安全、安心採買，同時也會維持穩定貨量供應，讓消費者購買無虞。

家樂福表示，目前家樂福合作的牧場安全無影響，因有有冷藏保存量，貨量供應沒問題。