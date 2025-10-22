聽新聞
0:00 / 0:00
疑爆非洲豬瘟…梧棲養豬場酸腐味薰天令人作嘔 中市化漬車進出清消
台中市梧棲區位在中央路的唯一一處養豬場突傳爆發非洲豬瘟，195隻僅存的豬隻，日前已由中央下令全部撲殺，中市農業局上午派員封鎖現場，並出動多輛清消車及防疫人員進行消毒中，但各方工作都三緘其口。
非洲豬瘟防疫工作破功後，農業局動保處的化漬車，上午多次前往養豬場消毒噴灑藥劑，養豬場內未見豬隻，豬欄內雖明顯見到清掃後的模樣，但後方的排水溝依然阻塞著無法通暢排出的汙水，水中同時更帶著一股濃濃的味道，酸腐臭氣薰天，讓人不禁掩鼻作嘔。
據了解，台中市梧棲區中央路這座養豬場，並非位於工業區，是一個以豬飼育業為主的畜牧場，同時也是梧棲區僅存的唯一養豬場，因養豬場過去曾兩次因水汙染防治不當而受到環保局罰款，環視養豬場四周，依然發現在排水溝不通暢及臭氣四溢的景象。
經查，8年前這處養豬場就曾因水汙染防治不當，而受到環保局第一次罰款28萬元，主要違規事項包括非法排放廢水及未依規定處理畜牧廢水，但後續已完成改善；但6年前，環保局再度稽查時發現超過放流水標準，再被開罰43萬2千元。
台灣是自2018年亞洲地區非洲疫情爆發以來，首次在養豬場內發現有陽性確診個案，以圍堵為最高策略，農業部迅速採取防疫措施，包括預防性撲殺剩餘的195頭豬，並設立管制區，禁止全國豬隻運輸與屠宰5天，以防病毒擴散，但對於可能的傳染源依然三緘其口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言