疑爆非洲豬瘟…梧棲養豬場酸腐味薰天令人作嘔 中市化漬車進出清消

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中市農業局上午派員封鎖梧棲現場，並出動多輛清消化漬車及防疫人員進行消毒中，但各方工作都三緘其口。記者黑中亮／攝影
台中市梧棲區位在中央路的唯一一處養豬場突傳爆發非洲豬瘟，195隻僅存的豬隻，日前已由中央下令全部撲殺，中市農業局上午派員封鎖現場，並出動多輛清消車及防疫人員進行消毒中，但各方工作都三緘其口。

非洲豬瘟防疫工作破功後，農業局動保處的化漬車，上午多次前往養豬場消毒噴灑藥劑，養豬場內未見豬隻，豬欄內雖明顯見到清掃後的模樣，但後方的排水溝依然阻塞著無法通暢排出的汙水，水中同時更帶著一股濃濃的味道，酸腐臭氣薰天，讓人不禁掩鼻作嘔。

據了解，台中市梧棲區中央路這座養豬場，並非位於工業區，是一個以豬飼育業為主的畜牧場，同時也是梧棲區僅存的唯一養豬場，因養豬場過去曾兩次因水汙染防治不當而受到環保局罰款，環視養豬場四周，依然發現在排水溝不通暢及臭氣四溢的景象。

經查，8年前這處養豬場就曾因水汙染防治不當，而受到環保局第一次罰款28萬元，主要違規事項包括非法排放廢水及未依規定處理畜牧廢水，但後續已完成改善；但6年前，環保局再度稽查時發現超過放流水標準，再被開罰43萬2千元。

台灣是自2018年亞洲地區非洲疫情爆發以來，首次在養豬場內發現有陽性確診個案，以圍堵為最高策略，農業部迅速採取防疫措施，包括預防性撲殺剩餘的195頭豬，並設立管制區，禁止全國豬隻運輸與屠宰5天，以防病毒擴散，但對於可能的傳染源依然三緘其口。

