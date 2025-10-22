台中斃死豬疑非洲豬瘟 桃機豬瘟手檢站正常運作

農業部今天上午緊急開記者會，宣布台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，防疫成效正式破功。今天中午桃機管制區入境層的非洲豬瘟手檢站仍正常運作，現場工作人員面對記者詢問僅低調表示看到新聞，但不方便發言。

台中市梧棲區一處養豬場近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，農業局動物保護防疫處20日主動送驗病死豬檢體，昨天接獲農業部動植物防疫檢疫署通報疑似非洲豬瘟，台中市政府啟動防疫機制，連夜緊急動員相關人力進行預防性撲殺195頭、完成動物移動管制、執行全場消毒、啟動周邊豬場病毒活動監測等四大措施，防止疫情擴散。

桃園國際機場第一航廈，今天上午11點陸續有自曼谷、韓國來台班機抵達，旅客入境時陸續經過非洲豬瘟手檢站，將隨身物品放入X光機儀檢。記者詢問工作人員知不知道台中疑似爆發非洲豬瘟失守的事，現場人員僅表示有看到新聞，其他則不便多說。

據了解，桃園國際機場非洲豬瘟手檢站於2019年1月10日設立，凡來自非洲豬瘟高風險國家之旅客，下機後都要經手檢站X光機確認隨身行李，經保全確認無異常就可直接通過，若是X光顯像有異的話，再由保全進行人工查驗，發現肉類製品、生鮮蔬果、帶土植物或活體昆蟲等物品時，就會請旅客簽名放棄。