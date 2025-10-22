快訊

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

台中疑非洲豬瘟「案發到送檢超過10天」！農業局曝關鍵原因

聽新聞
0:00 / 0:00

台中斃死豬疑非洲豬瘟 桃機豬瘟手檢站正常運作

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場管制區內的非洲豬瘟手檢站。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場管制區內的非洲豬瘟手檢站。記者黃仲明／攝影

農業部今天上午緊急開記者會，宣布台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，防疫成效正式破功。今天中午桃機管制區入境層的非洲豬瘟手檢站仍正常運作，現場工作人員面對記者詢問僅低調表示看到新聞，但不方便發言。

台中市梧棲區一處養豬場近期發生豬隻陸續死亡，台中市政府與農業部合作，農業局動物保護防疫處20日主動送驗病死豬檢體，昨天接獲農業部動植物防疫檢疫署通報疑似非洲豬瘟，台中市政府啟動防疫機制，連夜緊急動員相關人力進行預防性撲殺195頭、完成動物移動管制、執行全場消毒、啟動周邊豬場病毒活動監測等四大措施，防止疫情擴散。

桃園國際機場第一航廈，今天上午11點陸續有自曼谷、韓國來台班機抵達，旅客入境時陸續經過非洲豬瘟手檢站，將隨身物品放入X光機儀檢。記者詢問工作人員知不知道台中疑似爆發非洲豬瘟失守的事，現場人員僅表示有看到新聞，其他則不便多說。

據了解，桃園國際機場非洲豬瘟手檢站於2019年1月10日設立，凡來自非洲豬瘟高風險國家之旅客，下機後都要經手檢站X光機確認隨身行李，經保全確認無異常就可直接通過，若是X光顯像有異的話，再由保全進行人工查驗，發現肉類製品、生鮮蔬果、帶土植物或活體昆蟲等物品時，就會請旅客簽名放棄。

保全確認旅客攜帶的食品內有沒有豬肉成分。記者黃仲明／攝影
保全確認旅客攜帶的食品內有沒有豬肉成分。記者黃仲明／攝影
桃機非洲豬瘟手檢站保全確認旅客攜帶之物品。記者黃仲明／攝影
桃機非洲豬瘟手檢站保全確認旅客攜帶之物品。記者黃仲明／攝影
台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部已宣布今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬，桃園國際機場管制區內的非洲豬瘟手檢站仍正常運作。記者黃仲明／攝影
台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部已宣布今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬，桃園國際機場管制區內的非洲豬瘟手檢站仍正常運作。記者黃仲明／攝影
民眾通過桃園國際機場管制區內的非洲豬瘟手檢站，保全正在檢查有無豬肉製品。記者黃仲明／攝影
民眾通過桃園國際機場管制區內的非洲豬瘟手檢站，保全正在檢查有無豬肉製品。記者黃仲明／攝影

非洲豬瘟

延伸閱讀

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

台中養豬場疑有「非洲豬瘟」！吃了得豬瘟的豬肉會怎樣？會傳染給人嗎？

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

非洲豬瘟會傳給人類嗎？ 醫：非人畜共通 但一定要「做這件事」

相關新聞

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。