疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外傳入。台大獸醫專業學院榮譽教授賴秀穗說，近期國內豬價高漲，走私肉品可能成為防疫破口，呼籲海關應強化查緝，嚴防境外病毒再度入侵。

針對病毒可能來源，賴秀穗說，海關查驗嚴謹，研判走私肉品的可能性較大。目前台灣豬價高漲，情況類似1997年台灣豬價大漲，當時中國活體豬走私來台，引發口蹄疫重大疫情。這次非洲豬瘟病毒可能自中國或越南走私豬肉入境，破口很可能是台中梧棲港。而根據病毒基因分析，台灣此次病毒與越南株相似，研判從越南走私來台機率高。

賴秀穗說，政府應全面禁止廚餘養豬。廚餘經蒸煮雖可殺滅病毒，但若管理鬆散仍可能成為防疫破口，很多黑毛豬現在也能吃飼料，不必再靠廚餘。目前全台廚餘養豬場所剩不多，應趁此機會徹底轉型，全面改以飼料飼養。

他同時呼籲，應延長全國禁宰與禁運措施至少7天以確保安全；確診豬場的撲殺豬隻應「就地焚化處理」，避免再度移動；此外，海關查緝走私應持續加強，防止境外病毒再度入侵。

賴秀穗表示，根據疫情通報時序，台中豬場出現死亡病例的時間可回溯至10月10日前，研判病毒進入豬場已超過兩周。不過，周邊豬場目前並無異常或死亡情形，顯示病毒尚未擴散，仍屬可控範圍。

他說，非洲豬瘟主要透過接觸與排泄物傳染，並非空氣傳播，傳播速度相對緩慢，「必須有人或物把病毒帶過去才會擴散」，因此防疫單位若及時封鎖與監測，仍有機會阻斷傳播鏈。

台大獸醫專業學院名譽教授周晉澄表示，台灣過去從未出現非洲豬瘟案例，即便台灣野豬族群廣泛分布，但多年監測皆未發現病毒足跡，研判這次疫情來源，境外入侵機率高。

周晉澄說，非洲豬瘟病毒傳播主要靠接觸傳染，並非空氣傳播。他提醒，相關人員、運輸車輛與化製車輛進出飼養場都必須嚴格消毒。業者往來疫區國家交流頻繁，衣物、鞋底、土壤都可能殘留病毒，返國後進入養豬場，應加強隔離與清潔程序。

對於疫情控制，周晉澄認為，除了禁宰措施外，周邊場區業者應嚴密觀察豬隻健康狀況，若出現精神不振或異常症狀應立即通報，才能避免疫情擴散。