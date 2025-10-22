快訊

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。該家養豬場已經全面淨空，現場緊急對廚餘處理設備進行消毒作業。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。該家養豬場已經全面淨空，現場緊急對廚餘處理設備進行消毒作業。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

畜牧大廠卜蜂表示，自非洲豬瘟境外疫情爆發以來，就嚴格落實消毒、管理，且飼養豬隻都是使用飼料而非廚餘，最大可能的杜絕境外病毒，而在5天的期限過後，若是疫情並未擴大，就可以視為個案。

而因應全台豬隻禁宰、禁運為期5天，超市龍頭全聯表示，生鮮豬肉供貨量充足，且全聯豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰場，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

王品則表示，使用的肉品都符合政府規範，並密切關注政策趨勢，一旦有任何規範或指引，本公司與相關供應鏈會盡速配合，請消費者安心。

但由於此次非洲豬瘟來襲得相當突然，許多業者相當錯愕，業者擔憂認為，爆出疫情的雖只是小廠，但很有可能只是冰山一角，加上仍有許多小型畜牧業者使用廚餘餵食豬隻，因此仍有擴大的可能性。

雖然在中秋烤肉高峰過後，豬肉需求由高峰回落，價格也趨穩，但業者表示，現在因為疫情，預估將有民眾對於豬肉產生疑慮，知名廠商的豬肉價格可能需求更高，或是轉而暫時以雞肉替代肉品需求，因此豬價與雞價都可能進一步上漲。

非洲豬瘟

相關新聞

防堵非洲豬瘟 台南市宣布學校午餐11月底前停用溫體豬

農業部證實台中地區出現非洲豬瘟案例，台南市教育局立即啟動校園食安應變措施，全力把關食材來源，為避免非洲豬瘟肉品進入校園，...

非洲豬瘟現蹤 賴總統：防疫視同作戰最高標準應變

台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統今天在臉書表示，為了防範疫情擴散，「我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作...

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

