非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

畜牧大廠卜蜂表示，自非洲豬瘟境外疫情爆發以來，就嚴格落實消毒、管理，且飼養豬隻都是使用飼料而非廚餘，最大可能的杜絕境外病毒，而在5天的期限過後，若是疫情並未擴大，就可以視為個案。

而因應全台豬隻禁宰、禁運為期5天，超市龍頭全聯表示，生鮮豬肉供貨量充足，且全聯豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰場，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

王品則表示，使用的肉品都符合政府規範，並密切關注政策趨勢，一旦有任何規範或指引，本公司與相關供應鏈會盡速配合，請消費者安心。

但由於此次非洲豬瘟來襲得相當突然，許多業者相當錯愕，業者擔憂認為，爆出疫情的雖只是小廠，但很有可能只是冰山一角，加上仍有許多小型畜牧業者使用廚餘餵食豬隻，因此仍有擴大的可能性。

雖然在中秋烤肉高峰過後，豬肉需求由高峰回落，價格也趨穩，但業者表示，現在因為疫情，預估將有民眾對於豬肉產生疑慮，知名廠商的豬肉價格可能需求更高，或是轉而暫時以雞肉替代肉品需求，因此豬價與雞價都可能進一步上漲。