要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

台中疑非洲豬瘟「案發到送檢超過10天」！農業局曝關鍵原因

台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性 台糖：嚴守門戶、啟動十大生物安全措施

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台糖新式豬舍是密閉、高床設計，目前已在養豬廠啟動生物安全措施，嚴防非洲豬瘟疫病入侵。圖／台糖提供
台糖新式豬舍是密閉、高床設計，目前已在養豬廠啟動生物安全措施，嚴防非洲豬瘟疫病入侵。圖／台糖提供

農業部證實台中養豬場疑似感染非洲豬瘟，並宣布即日起全面停止廚餘養豬、豬肉暫停出口。國內最大規模企業養豬戶台糖表示，啟動生物安全措施，嚴密防堵非洲豬瘟疫情進入台糖的養豬場。

台糖表示，已持續加強各畜殖場門禁人車管制及消毒，嚴禁攜帶任何食物進入畜舍區，人員於固定場所用餐，餐後㕑餘統一收集處理，防範野生狗猫及老鼠啃咬等生物安全防疫措施，加強豬隻飼養進食上的安全，對於豬場也會定時消毒，一切以最高嚴密等級防堵。

台糖祭出十大生物安全防疫措施，因應非洲豬瘟危機，包括：一、隨時緊閉大門，做好門禁管理，嚴禁廠商及未經同意的訪客進入場區。若有必要訪客，應確實填寫訪客紀錄表。

二、所有人員（包括維修、工程人員）進入畜舍區之前，必須全身淋浴，更換場內工作服及雨鞋。

三、除飲用水外，嚴禁攜帶任何食物進入畜舍區。

四、每日派員檢視各消毒池的消毒液是否充足，且應適時更換，以確保消毒效力。

五、飼料車、維修工程車等任何進入場區的車輛，司機應換穿場內雨鞋，車輛必須於大門噴霧消毒區暫停，經徹底消毒，才能放行。

六、運豬車司機不可進出上下豬台，應由場內人員將豬隻趕上運豬車。運豬車離開後，立即消毒該區域。

七、化製車嚴禁進入場區，應儘量遠離場區交運。車輛離開後，該區域及與其接觸的機具（如山貓、容器等）應立即消毒。

八、場內警戒犬必須用鏈子或籠子關養，禁止放任在場區內到處游走。嚴禁餵養流浪犬、貓。

九、各棟舍出入口，請放置消毒液，並要求人員進出各棟舍應腳踏消毒液。

十、於固定場所用餐，廚餘請統一收集於加蓋容器內，防範野生狗貓及老鼠啃咬，並於當日下班時清除。

