非洲豬瘟拉警報！全台禁宰豬5天 豬肉會不會缺？三大超市量販回應了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。聯合報系資料照
台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。聯合報系資料照

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。消息一出，市場憂心豬肉供應恐受影響，不過各大量販超市業者均強調庫存充足，貨量穩定，並重申產品皆來自可溯源牧場與合格屠宰場，食安無虞。

非洲豬瘟疫情自中國於2018年爆發後，亞洲已有19國出現病例，台灣長期以邊境檢疫與防堵為主。此次國內出現疑似案例，雖尚待最終檢驗確認，但已引起市場警戒。受禁宰措施影響，全台屠宰場自今日起暫停作業5天，肉品通路業者須調整存貨調度，以確保供應不中斷。

全聯指出，旗下生鮮豬肉供貨量充足，不受短期禁宰影響。全聯豬肉來源均為可溯源契約牧場與合格屠宰場，並由獸醫師駐廠檢驗把關，嚴守食安流程，確保產品品質穩定。公司強調，消費者可安心選購，無須恐慌搶購。

家樂福表示，目前販售的冷藏與冷凍豬肉皆來自台灣契作牧場，供應鏈完整可追溯，並嚴格監控豬隻飼養環境與健康狀況。針對禁宰禁運措施，家樂福強調貨量充足，供應穩定，屠宰流程及產線均符合主管機關規範，將持續配合防疫政策，維護市場秩序與消費者權益。

愛買量販則指出，門市販售的豬肉主要來自台糖公司及屏東地區合法登錄的養豬場，產品皆通過政府檢驗與動物防疫規範，符合國家食安標準。公司將持續密切關注主管機關公告，並依政策滾動調整進貨與販售策略，確保民眾食用安全及供應穩定。

業者普遍認為，此次禁宰措施對短期供應影響有限，主要考驗物流調度與庫存管理。市場預期，若疫情能迅速控制，豬肉價格不至出現劇烈波動；但若後續傳出確診，恐引發消費信心動搖，短期內市場買氣將轉向冷凍肉與替代蛋白質產品。

