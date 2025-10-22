非洲豬瘟會傳給人類嗎？ 醫：非人畜共通 但一定要「做這件事」

台中梧棲區某養豬場，疑爆發非洲豬瘟疫情，自本月10日至20日間共有117隻豬異常死亡。消息傳出，除了豬農人心惶惶，民眾也憂心「豬肉能不能吃？」醫界專家指出，非洲豬瘟不是人畜共通疾病，對人體影響不大，但建議消費者應徹底煮熟豬肉再食用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，非洲豬瘟是一種DNA病毒，一旦被感染致命率100%，遭感染豬隻需撲殺，對產業威脅非常大。目前科學研究顯示，非洲豬瘟病毒只會感染豬隻，所有品種及年齡的豬均會遭殃，目前無藥物可供治療及疫苗施打，各大養豬場、養豬戶要盡快止血，不要讓疫情傳播出去。

顏宗海說，非洲豬瘟病毒無法在人體複製，若不小心吃了感染非洲豬瘟的豬肉，並不會有影響。不過，無論非洲豬瘟或是市售其他豬肉，本來就要徹底煮熟才能食用，否則可能會含有其他食源性病原體。生豬肉可能帶有寄生蟲，又以「豬旋毛蟲」最可怕，除了發燒、腹瀉，嚴重恐併發心肌炎、腦炎。

台安醫院感染科主任楊祖光表示，目前並沒有吃了感染非洲豬瘟豬肉而就醫的案例，民眾不需太過擔心。但是吃了「病毒豬」到底會不會出事？即使科學驗證對人體沒有影響，消費者仍會因觀感問題而卻步。如果要消除疑慮，可選擇魚類、雞胸肉、豆製品等蛋白質取代，或是務必「100%煮熟」。

食藥署分享「非洲豬瘟Q&A」，非洲豬瘟病毒為去氧核醣核酸病毒（簡稱DNA病毒，是以DNA作為遺傳物質的病毒），是一種傳染性之豬隻疫病，但不會感染人。其傳播途徑以接觸傳染為主，如廚餘、載運染病豬隻或廚餘等車輛、蜱蟲等肢節動物、豬隻分泌物與排泄物、肉類製品與相關人員衣鞋夾帶等。

食藥署提醒，台灣經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌，供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，須注意選擇蓋有合格標誌的豬肉，食用安全無虞。