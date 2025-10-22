快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

10歲馬爾濟斯走了…飼主開窗看到「已逝毛孩回家」淚崩：馬麻我很好喔

非洲豬瘟會傳給人類嗎？ 醫：非人畜共通 但一定要「做這件事」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
非洲豬瘟要來了嗎？醫師提醒，非洲豬瘟不是人畜共通疾病，但所有豬肉務必徹底煮熟才能食用。本報資料照片
非洲豬瘟要來了嗎？醫師提醒，非洲豬瘟不是人畜共通疾病，但所有豬肉務必徹底煮熟才能食用。本報資料照片

台中梧棲區某養豬場，疑爆發非洲豬瘟疫情，自本月10日至20日間共有117隻豬異常死亡。消息傳出，除了豬農人心惶惶，民眾也憂心「豬肉能不能吃？」醫界專家指出，非洲豬瘟不是人畜共通疾病，對人體影響不大，但建議消費者應徹底煮熟豬肉再食用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，非洲豬瘟是一種DNA病毒，一旦被感染致命率100%，遭感染豬隻需撲殺，對產業威脅非常大。目前科學研究顯示，非洲豬瘟病毒只會感染豬隻，所有品種及年齡的豬均會遭殃，目前無藥物可供治療及疫苗施打，各大養豬場、養豬戶要盡快止血，不要讓疫情傳播出去。

顏宗海說，非洲豬瘟病毒無法在人體複製，若不小心吃了感染非洲豬瘟的豬肉，並不會有影響。不過，無論非洲豬瘟或是市售其他豬肉，本來就要徹底煮熟才能食用，否則可能會含有其他食源性病原體。生豬肉可能帶有寄生蟲，又以「豬旋毛蟲」最可怕，除了發燒、腹瀉，嚴重恐併發心肌炎、腦炎。

台安醫院感染科主任楊祖光表示，目前並沒有吃了感染非洲豬瘟豬肉而就醫的案例，民眾不需太過擔心。但是吃了「病毒豬」到底會不會出事？即使科學驗證對人體沒有影響，消費者仍會因觀感問題而卻步。如果要消除疑慮，可選擇魚類、雞胸肉、豆製品等蛋白質取代，或是務必「100%煮熟」。

食藥署分享「非洲豬瘟Q&A」，非洲豬瘟病毒為去氧核醣核酸病毒（簡稱DNA病毒，是以DNA作為遺傳物質的病毒），是一種傳染性之豬隻疫病，但不會感染人。其傳播途徑以接觸傳染為主，如廚餘、載運染病豬隻或廚餘等車輛、蜱蟲等肢節動物、豬隻分泌物與排泄物、肉類製品與相關人員衣鞋夾帶等。

食藥署提醒，台灣經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌，供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，須注意選擇蓋有合格標誌的豬肉，食用安全無虞。

非洲豬瘟

延伸閱讀

台中疑現非洲豬瘟 教局要求營養午餐豬肉溯源、可改菜

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

台中疑非洲豬瘟 屏東縣長周春米：啟動跨局處十大應變措施

台中斃死豬疑非洲豬瘟國內的大成 卜蜂等股價開低走高

相關新聞

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

疑非洲豬瘟 專家籲禁宰禁運至少7天：國內豬價高 走私肉品恐防疫破口

台中養豬場爆發疑似非洲豬瘟病例，讓台灣防疫體系7年努力破功。國內專家分析，台灣過去從未出現非洲豬瘟病例，研判病毒應為境外...

非洲豬瘟來襲致豬價、雞價恐漲 通路與餐飲業嚴陣以待

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運為期5天，但通路與餐飲業者都嚴陣以待，但預期豬價、雞價可能都將上漲。

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性 台糖：嚴守門戶、啟動十大生物安全措施

農業部證實台中養豬場疑似感染非洲豬瘟，並宣布即日起全面停止廚餘養豬、豬肉暫停出口。國內最大規模企業養豬戶台糖表示，啟動生...

非洲豬瘟拉警報！全台禁宰豬5天 豬肉會不會缺？三大超市量販回應了

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。消息一出，市場憂心豬肉供應恐受影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。