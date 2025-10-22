快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

10歲馬爾濟斯走了…飼主開窗看到「已逝毛孩回家」淚崩：馬麻我很好喔

聽新聞
0:00 / 0:00

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，彰化市「阿璋肉圓」業者擔心若無肉可賣恐怕得休息。本報資料照片
農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，彰化市「阿璋肉圓」業者擔心若無肉可賣恐怕得休息。本報資料照片

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很震驚，表示今天仍有豬肉可供應，但售完買不到肉恐怕就得休息。

彰化傳統市場豬肉攤業者表示會配合政府政策，但樂觀的表示可趁機休息；今天前來購買豬肉的民眾明顯增加，豬肉攤銷售額大約成長三成左右。

魚市場爌肉飯業者在聽聞全國禁宰消息時感到驚訝，脫口而出「是不是假新聞？」他指出，爌肉飯需要用到溫體豬肉，若沒有供應，店家恐也得暫停營業。阿璋肉圓業者也指出，他們使用的都是溫體豬肉，如今禁宰令一出，恐怕只能暫停營業。業者說，今天還有豬肉可用，但明天是否還有就不確定了，最快明天就可能暫停營業。

阿泉爌肉飯業者表示，店家今天和明天正好休息，但光復節連假還有庫存豬肉，這3天仍能供應，後續則要視情況而定。花壇鄉大鼎爌肉飯業者說，由於庫存僅剩少量，一旦貨源斷絕，營運將受到影響，員工可能也要跟著休息。

農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，恐怕衝擊溫體豬肉相關業者。報系資料照
農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，恐怕衝擊溫體豬肉相關業者。報系資料照

非洲豬瘟

延伸閱讀

台中疑非洲豬瘟 屏東縣長周春米：啟動跨局處十大應變措施

台中斃死豬疑非洲豬瘟國內的大成 卜蜂等股價開低走高

非洲豬瘟疑入侵台灣 通路量販業：肉品通過檢驗可溯源

影／台灣爆非洲豬瘟 黃偉哲稱「幾乎是毀滅性」要全力備戰

相關新聞

豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休

台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很...

整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：即起暫停所有豬肉出口 全面禁廚餘養豬

農業部今緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。...

台中疑現非洲豬瘟 王惠美急令廚餘全焚燒、校園午餐可用冷凍豬

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，彰化縣議會今日定期會，彰化是全台養豬第三大縣，約有560戶、75萬4千頭豬，議員紛紛關注縣內防...

國內疑似非洲豬瘟 專家：尚無疫苗能抗衡 落實「生物安全」是唯一方法

農業部今早緊急召開國內爆發重大疑似法定動物傳染病，宣布台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應...

非洲豬瘟拉警報！全台禁宰豬5天 豬肉會不會缺？三大超市量販回應了

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。消息一出，市場憂心豬肉供應恐受影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。