聽新聞
0:00 / 0:00
豬肉斷供衝擊地方美食！ 彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯今宣布：售完即休
台中疑傳出非洲豬瘟疫情，農業部今宣布中午起全國豬隻禁運、禁宰5天，並視後續情況延長。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很震驚，表示今天仍有豬肉可供應，但售完買不到肉恐怕就得休息。
彰化傳統市場豬肉攤業者表示會配合政府政策，但樂觀的表示可趁機休息；今天前來購買豬肉的民眾明顯增加，豬肉攤銷售額大約成長三成左右。
魚市場爌肉飯業者在聽聞全國禁宰消息時感到驚訝，脫口而出「是不是假新聞？」他指出，爌肉飯需要用到溫體豬肉，若沒有供應，店家恐也得暫停營業。阿璋肉圓業者也指出，他們使用的都是溫體豬肉，如今禁宰令一出，恐怕只能暫停營業。業者說，今天還有豬肉可用，但明天是否還有就不確定了，最快明天就可能暫停營業。
阿泉爌肉飯業者表示，店家今天和明天正好休息，但光復節連假還有庫存豬肉，這3天仍能供應，後續則要視情況而定。花壇鄉大鼎爌肉飯業者說，由於庫存僅剩少量，一旦貨源斷絕，營運將受到影響，員工可能也要跟著休息。
