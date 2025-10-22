整理包／國內疑非洲豬瘟疫情 11大QA一次看

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「3大豬病非疫國」地位的國家，為百年動物防疫史寫下嶄新篇章，未料今天公布1處養豬場疑似出現非洲豬瘟疫情，舉國譁然。

聯合新聞網整理讀者可能有的相關疑問，以利更了解非洲豬瘟。

問：什麼是非洲豬瘟？

答：非洲豬瘟1921年首次於非洲肯亞發現，是1種急性、高傳染性的病毒性疾病， 特徵是發病過程短，但死亡率高 ， 從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地。

問：和一般「豬瘟」的不同？

答：非洲豬瘟與豬瘟都是由病毒引起的1種高度傳染性之惡性豬隻疫病，不同的是豬瘟是由RNA病毒的黃病毒科引起的疫病，而非洲豬瘟則是由DNA病毒的非洲豬瘟類病毒科所引起的一種疫病，其症狀為高熱與全身臟器的出血，2種疫病的症狀非常相似，但解剖上急性非洲豬瘟的脾臟會腫大2至3倍，腎臟點狀出血似火雞蛋是與豬瘟之不同點。

問：非洲豬瘟會不會感染人類？

答：非洲豬瘟並不會感染人類。不是人畜共通傳染病，民眾不用恐慌。

問：非洲豬瘟的病毒可以存活多久？

答：非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月、糞便室溫11天。

問：人吃了染非洲豬瘟的豬肉，會不會藉由糞便傳播病源？

答：人類吃入含有非洲豬瘟病毒的食物，病毒不會經消化道粘膜進入體內繁殖，在胃酸及消化道酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死，很難在糞便中檢出非洲豬瘟病毒。但是，豬是非洲豬瘟病毒的宿主動物，病毒會從口腔粘膜或扁桃腺進入豬隻體內，在豬隻體內複製後，會引起消化道粘膜出血，染病豬隻會出現血痢，病毒就會出現在豬糞便中。非洲豬瘟病毒不會出現於人糞便中，但會出現於染病豬隻的糞便中。

問：感染的豬隻會發生什麼症狀？如何看出豬隻已被傳染？

答：發病豬隻，特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯。病程分甚急、急、亞急與慢性等4種。甚急性：發燒、突然死亡，無其他症狀。急性：高燒、食慾尚有、死亡前食慾廢絕、呼吸快、精神不良、四肢、耳、皮膚發紺、嘔吐、下痢、死亡，為期7天。亞急性：發燒，3至4周。慢性：病狀不明顯，持續數月。

問：為什麼罐頭和泡麵可以帶進台灣？

答：泡麵因其含肉類為經高度加工的動物油脂、萃取物、水解物、精煉物、風味劑及室溫保存的肉類乾燥粉狀物，風險極低，但因泡麵含肉樣態極多，判斷不易，建議不要攜入我國，如果已經帶上飛機，則一定要於入境時，向防檢署檢疫人員申報。

另因商業罐頭製程係經高溫高壓處理可有效不活化病毒，所以可以帶進台灣。但因商業罐頭判別標準複雜，不建議民眾自行判斷可否攜帶，最好不要攜帶，以免誤帶受罰。

問：含肉類成分的寵物食品可以帶回台灣嗎？

答：不行，寵物食品（含豬、牛、羊、鹿及禽肉）或含牛肉成分的寵物食品罐頭應該施行檢疫，符合相關輸入規定才可以。

問：含有豬油、豬骨的食品（如糕點、火鍋湯底）或是豬油可以帶回台灣嗎？

答：經精煉的豬油，及含豬油或以豬骨熬製的食品（如糕點、火鍋湯底）因已經高溫處理，病毒已被殺死，所以可以帶回台灣。

問：目前有藥或是疫苗可以醫治嗎？

答：目前尚無藥物可供治療及無疫苗供施打預防。

問：現在國內養豬場檢出疑似非洲豬瘟，政府的防疫作為？

答：農業部今天前往台中成立前進應變所，次長杜文珍進駐。公告自今天中午12時起，全國豬隻禁運禁宰，為期5天，視後續狀況延長。公告自今天起全面禁止使用廚餘養豬。進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。禁運禁宰前已運出的豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查。啟動全國各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態。進行產銷調節，穩定豬肉供應。

農業部表示，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，未依規定通報，最高可處新台幣100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償。

資料來源／中央災害應變中心提供